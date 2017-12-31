Руслан Коцаба: украинцам желаю рассудительности, власти - ускорения распада

РИА Новости Украина

Журналист Руслан Коцаба поздравляет с Новым годом украинцев, а также нынешнюю власть, которую активно и систематически критикует.

Пожелания украинцам

Хочу обратиться к украинцам, чтобы они более трезво смотрели на действия власти. Чтобы понимали, что власть их использует, наживается не только на украинцах, но даже на таких вещах, как война. И власть даже из патриотизма сделала инструмент для своего сказочного обогащения.

Второе: хочу пожелать украинцам рассудительности. Чтобы вы не велись на дешевые провокации, которые звучат со страниц пропагандистских масс-медиа. Да, действительно, ситуация сложилась так, что большинство масс-медиа — безответственно-пропагандистские, которые сеют ненависть, истерию, ксенофобию. Но в любом случае нужно критическим взглядом смотреть на все так называемые "жареные факты", которые подаются олигархическими СМИ. И воспринимать их как банальную борьбу кланов за корыто госбюджета, а не как государственное управление.

И третье, чего бы хотелось пожелать украинцам и вообще всем простым людям: мира, здоровья, любви, достатка и счастья в семье. Это базовые ценности, которые объединяют всех людей на Земле. И предлагаю всем в новогоднюю, в рождественскую ночь вспомнить, что нас всех родила мама. У каждого есть эта святая женщина. И мама нас родила для того чтобы мы наслаждались жизнью сами и другим не отравляли жизнь. А тем более — не убивали никого. Это основное, о чем нужно подумать, в то время когда хочешь поблагодарить кого-то за то, что ты живешь на этой Земле.

Пожелания власти

Я хочу пожелать власти, чтобы она как можно быстрее сама себя дискредитировала. Да, наша власть-пародия все для этого делает и довольно успешно. Она показывает, насколько она несамостоятельна, лжива, безответственна и насколько она сатанинская.

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Но в любом случае, лучшее — враг хорошего, и хотелось бы, чтобы процесс распада нынешней "укрсучвлады" ускорился.

И еще пожелать той части власти, которая не планирует бежать заграницу, на свои виллы-яхты и тому подобное, а которая планирует успеть вовремя "переобуться", перелюстрироваться и снова быть возле властного корыта… Хотел бы ей пожелать, чтобы им в этот раз этот "финт" не удался. Чтобы мы все убедились в этом, вспоминая сказку Ивана Франко "Крашеный Лис".

Так вот, я думаю, что очередные эти люстрации-перелюстрации должны были бы менять власть к лучшему, а не к худшему, как это было раньше.