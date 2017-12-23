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    Самолет на самолете. Как выглядит небо над США перед Рождеством

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    По данным специалистов, услугами американских авиалиний в последнюю пятницу перед Рождеством воспользуется рекордное количество пассажиров – 2,7 миллионов.
    Онлайн-трансляция движения самолетов в небе над США
    Скриншот ABC News

    В понедельник, 25 декабря, католики всего мира будут праздновать Рождество. Миллионы американцев спешат домой, чтобы встретить этот праздник в кругу родных.

    Издание ABC News на своей странице в Facebook запустило онлайн-трансляцию (см. ниже) движения самолетов в небе над США.

    Специалисты подсчитали, что услугами американских авиалиний в последнюю пятницу перед Рождеством воспользуется рекордное количество пассажиров – 2,7 миллионов. Многие американцы предпочитают именно самолеты, поскольку из-за большого скопления автомобилей на дорогах образуются гигантские пробки.

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    Напомним, в этом в Украине впервые католическое Рождество будет выходным днем. Соответствующий закон, который также отменят выходной 2 мая, вступил в силу 2 декабря. 

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