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Во вторник костариканец дал свое согласие на экстрадицию в США, где он, по словам адвокатов, "решил разобраться с обвинениями напрямую". В пятницу Ли был передан двум офицерам полиции США, которые сопровождали его на рейсе до Нью-Йорка.