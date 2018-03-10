Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и 10 - американскими гражданами. Госдеп подтвердил гибель американских граждан, но не уточнил их точное число.
Очередное потрясающее мероприятие состоялось на улицах столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Местные жители и гости города посетили карнавал, где все желающие могли показать красоту своего воображения и создать незабываемой образ, отобразив его в наряде.
Шторм "Отто", сформировавшийся над юго-западной частью Карибского моря, превратился в ураган. Ему присвоена первая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
Во вторник костариканец дал свое согласие на экстрадицию в США, где он, по словам адвокатов, "решил разобраться с обвинениями напрямую". В пятницу Ли был передан двум офицерам полиции США, которые сопровождали его на рейсе до Нью-Йорка.
По предварительной информации, в автобусе и поезде ехали около 80 человек. Свидетели утверждают, что удар пришелся в середину салона автобуса, который получил сильные повреждения. На месте инцидента работают спасатели и пожарные.
В среду, 1 июля, президент Украины Петр Порошенко представил проект изменений в Конституцию, касающийся децентрализации. В тот же день в ДНР объявили Широкино демилитаризованной зоной и назначили местные выборы на 18 октября.
В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
Власти Коста-Рики начали эвакуацию жителей многочисленных населенных пунктов в районе вулкана Турриальба из-за его повышенной вулканической активности, сообщает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Очередное потрясающее мероприятие состоялось на улицах столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Местные жители и гости города посетили карнавал, где все желающие могли показать красоту своего воображения и создать незабываемой образ, отобразив его в наряде.
Очередное потрясающее мероприятие состоялось на улицах столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Местные жители и гости города посетили карнавал, где все желающие могли показать красоту своего воображения и создать незабываемой образ, отобразив его в наряде.
В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
Шторм "Отто", сформировавшийся над юго-западной частью Карибского моря, превратился в ураган. Ему присвоена первая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
Власти Коста-Рики начали эвакуацию жителей многочисленных населенных пунктов в районе вулкана Турриальба из-за его повышенной вулканической активности, сообщает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.