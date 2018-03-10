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    Коста-Рика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Взрыв и возгорание в Пассаже на Крещатике в Киеве
    Хроника 31 декабря. Новый год, тишина на Донбассе, взрыв на Крещатике
    10:42 01.01.2018
    737
    Новый 2018 год наступил в Украине в 00.00. Украина находится в одном часовом поясе, поэтому праздник пришел во все области, районы, города и села нашей страны одновременно.
    На месте крушения самолета в Коста-Рике, где погибли американцы
    В Коста-Рике рухнул самолет, погибли американцы
    06:53 01.01.2018
    182
    Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и 10 - американскими гражданами. Госдеп подтвердил гибель американских граждан, но не уточнил их точное число.
    Карнавал в Коста-Рика
    Сногсшибательные наряды и улыбки. Красочный карнавал в Коста-Рике 
    13:08 28.12.2017
    553
    Очередное потрясающее мероприятие состоялось на улицах столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Местные жители и гости города посетили карнавал, где все желающие могли показать красоту своего воображения и создать незабываемой образ, отобразив его в наряде.
    Появилось видео, как президент Коста-Рики съел осу
    Президент Коста-Рики съел осу 
    10:50 19.06.2017
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    Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис Ривера случайно во время интервью съел осу. Видео момента опубликовано на странице в Facebook издания PZ Actual.
    Столица Коста-Рики Сан-Хосе
    Украинцы смогут находиться в Коста-Рике без виз до 90 дней
    20:30 28.12.2016
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    В МИД сообщили, что "правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов на поездки до 90 дней".
    Ураган Отто
    Коста-Рика объявила чрезвычайное положение в связи с ураганом "Отто"
    05:43 24.11.2016
    75Суперштормы накрыли Европу
    Президент Коста-Рики дал пресс-конференцию, на которой пообещал в ближайшее время подписать указ о режиме ЧП, а также сообщил об объявлении четверга и пятницы выходными днями для всех госслужащих.
    Шторм Отто превратился в ураган
    Шторм "Отто" перерос в ураган 
    22:04 23.11.2016
    184
    Шторм "Отто", сформировавшийся над юго-западной частью Карибского моря, превратился в ураган. Ему присвоена первая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.
    Сейсмограмма
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Коста-Рике
    07:36 03.07.2016
    157
    Эпицентр землетрясения располагался в четырех километрах к востоку от города Ла Фортуна на севере страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
    Столкновение поездов в Коста-Рике: пострадали сотни человек
    Столкновение поездов в Коста-Рике: кадры с места аварии 
    10:53 09.04.2016
    152
    В результате столкновения двух поездов у столицы Коста-Рики Сан-Хосе пострадали 245 человек, сообщили представители Красного Креста на месте аварии. Всего 77 человек получили раны и переломы.
    Столкновение двух поездов у столицы Коста-Рики
    Два поезда столкнулись в Коста-Рике: 245 пострадавших
    06:53 09.04.2016
    50
    По словам президента Костариканского института железных дорог Гильермо Сантаны, обстоятельства столкновения говорят о человеческом факторе как о причине аварии.
    Кокаин
    Самолет с кокаином разбился в Коста-Рике, есть погибшие
    05:10 09.04.2016
    52
    После падения самолет загорелся, тела пилотов были сильно обожжены, поэтому установить их личности пока не представляется возможным. Прибывшие на место трагедии полицейские нашли два мешка с кокаином.
    Логотип ФИФА
    Экс-глава Федерации футбола Коста-Рики не признал себя виновным по делу ФИФА
    09:17 19.12.2015
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    Во вторник костариканец дал свое согласие на экстрадицию в США, где он, по словам адвокатов, "решил разобраться с обвинениями напрямую". В пятницу Ли был передан двум офицерам полиции США, которые сопровождали его на рейсе до Нью-Йорка.
    В Коста-Рике активизировался вулкан. Видео
    В Коста-Рике активизировался вулкан 
    14:38 28.10.2015
    82Природные катаклизмы по всему миру.
    В Коста-Рике активизировался вулкан Турриальба. Он уже несколько дней выбрасывает в воздух пепел и газ. В минувший вторник извержение было особенно сильным.
    Место железнодорожной катастрофы. Архивное фото
    Пассажирский поезд столкнулся с автобусом в Коста-Рике: более 40 раненых
    05:37 05.09.2015
    68
    По предварительной информации, в автобусе и поезде ехали около 80 человек. Свидетели утверждают, что удар пришелся в середину салона автобуса, который получил сильные повреждения. На месте инцидента работают спасатели и пожарные.
    Взрыв в Одессе
    Хроника 1 июля: взрыв в Одессе, ликвидация ГАИ в Николаевской области
    09:25 02.07.2015
    406Криминализация украинского общества.
    В среду, 1 июля, президент Украины Петр Порошенко представил проект изменений в Конституцию, касающийся децентрализации. В тот же день в ДНР объявили Широкино демилитаризованной зоной и назначили местные выборы на 18 октября.
    Коста-Рика: сотни человек бегут от наводнения. Видео
    Жители Коста-Рики покидают свои дома из-за наводнений 
    11:59 01.07.2015
    174Природные катаклизмы по всему миру.
    Как отмечается в сообщении, проливные дожди вызвали массовые сходы оползней; повреждены боле полутора тысяч зданий, нарушены коммуникации. Полностью прервана связь с провинцией Лимон.
    Геннадий Кернес на заседании суда в Полтаве
    Фотоитоги 28 мая: взрыв магазина Roshen в Киеве, суд над Кернесом в Полтаве 
    09:48 29.05.2015
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    В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
    После 20 летнего сна в Коста-Рике проснулся вулкан. Видео
    После 20 летнего сна в Коста-Рике проснулся вулкан 
    02:48 14.03.2015
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    Власти Коста-Рики начали эвакуацию жителей многочисленных населенных пунктов в районе вулкана Турриальба из-за его повышенной вулканической активности, сообщает национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
    Вулкан
    Массовая эвакуация идет в Коста-Рике из-за активности вулкана
    07:30 13.03.2015
    245
    Речь идет о самой мощной активности вулкана с 1996 года. Кроме того, власти закрыли международный аэропорт столицы Сан-Хосе во избежание возможных негативных последствий в связи с выпадением пепла.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,2
    06:23 22.02.2015
    67
    Согласно информации, эпицентр находился в 12 километрах к юго-западу от города Картаго в департаменте Валье-дель-Каука. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
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