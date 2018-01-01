Хроника 31 декабря. Новый год, тишина на Донбассе, взрыв на Крещатике

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Украине наступил Новый год, в РФ скончался известный актер Александр Шаврин, а в Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина. Об этих и других новостях воскресенья читайте в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Новый год наступил в Украине

Новый 2018 год наступил в Украине в 00.00. Украина находится в одном часовом поясе, поэтому праздник пришел во все области, районы, города и села нашей страны одновременно. Вместе с украинцами Новый год празднуют в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Израиле, Замбии, Зимбабве, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Свазиленде, Сирии, Турции, Финляндии, Эстонии, ЮАР, в городе Лубумбаши (ДР Конго).

В России умер известный актер

Заслуженный артист России Александр Шаврин 30 декабря скончался на 58-м году жизни, сообщается на официальном сайте Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

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Александр Шаврин в 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина, является заслуженным артистом России. Последние шесть лет играл в театре имени Владимира Маяковского. Известен по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году получил звание заслуженного артиста России.

В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст выдающемуся российскому поэту Александру Пушкину, сообщает местное издание "Черниговский формат". Как отмечается, памятник был сооружен в 1899-1900 годах в честь пребывания поэта А. С. Пушкина в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открытие скульптуры состоялось 25 сентября 1900 года.

ВСУ не зафиксировали в Донбассе ни одного обстрела

Украинские военные заявили, что не зафиксировали в предновогоднее воскресенье, 31 декабря, ни одного обстрела вдоль линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

Активисты зажгли "патриотические файеры" под посольством РФ в Киеве

Возле российского посольства в Киеве активисты, правозащитники и бойцы АТО, зажигая файеры, записали видеоприветствие для украинцев, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ. Активисты назвали имена украинцев, "находящихся в заложниках у Кремля", а также обратились к ним со словами поддержки. Под лозунги "Слава Украине!" участники акции зажгли желтые и голубые файеры. Активисты призвали украинцев, находящихся в России, не отчаиваться и выразили уверенность, что вскоре Украине удастся всех их освободить. В завершение акции, были записаны короткие видеообращения, в которых прозвучали новогодние поздравления.

На Крещатике в Киеве произошел взрыв с последующим возгоранием

На улице Крещатик в Киеве в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием. Сначала в контейнере для мусора произошло возгорание, после чего произошел хлопок. Никто не пострадал.

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В Коста-Рике рухнул самолет, погибли американцы

Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек, сообщает местная газета El Periodico. Информацию о погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте. По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.

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Госдепартамент США позже подтвердил гибель американских граждан в авиакатастрофе в Коста-Рике, хотя пока не сообщает их точное число.

"Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд

Клуб "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Этой встречей прервалась серия побед команды Хосепа Гвардиолы в премьер-лиге, растянувшаяся на 18 игр. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич не сумел реализовать пенальти.