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    Политика

    Новогоднее обращение Петра Порошенко. Полный текст

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (57)

    (обновлено: )12606
    Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам на несколько минут до наступления Нового 2018 года. РИА Новости Украина приводит текстовую версию поздравления главы государства.
    Президент Петр Порошенко
    Президент Украины

    Дорогие украинцы!

    Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков.

    С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, — нашу гордость и нашу славу.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Новогоднее обращение. О чем Порошенко мечтает под бой курантов

    Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина… А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем.

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    Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора.

    И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года.

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    Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще в прошлогоднюю праздничную ночь мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно — свершилось.

    Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию.

    За все, чего страна достигла, — огромное спасибо каждому из вас. Это — результат совместной работы.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Погребинский: Порошенко "зачистил" страну, но создал проблемы с Западом

    В новом году Правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам — по силам.

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    Как Президент — обеспечу политические условия, необходимые для экономического роста. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, — следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, — наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство.

    Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

    Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия!

    С Новым годом!

    Слава Украине!

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