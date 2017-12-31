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    Киев

    Спасатели сообщили подробности возгорания на Крещатике в Киеве

    (обновлено: )46
    Как оказалось, в мусорном контейнере размером 2 на 3 метра загорелся мусор. Уже в 15.04 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет, уточнили столичные спасатели.
    Взрыв и возгорание в Пассаже на Крещатике в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В результате возгорания в мусорном контейнере на улице Крещатик в Киеве никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка ГСЧС Украины.

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    Ранее сообщалось, что хлопок, похожий на взрыв, и возгорание в мусорном баке произошло в Пассаже на Крещатике. 

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    "31 декабря в 14-46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Крещатик, 17 возник пожар. На место происшествия немедленно прибыли спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в мусорном контейнере размером 2 на 3 метра загорелся мусор. Уже в 15.04 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

    Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

    Отметим, что спасатели ничего не сообщают о каком бы то ни было взрыве. 

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