Покушение на Мосийчука. Обнародовано видео закладывания взрывчатки

КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В сети опубликовано видео, на котором, как утверждает издание "Информатор", зафиксирован преступник, закладывающий взрывчатку рядом с о зданием, в котором находится телеканал "Эспрессо". Запись была сделана незадолго до взрыва.

На кадрах (см. ниже) видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку возле телеканала заложили в мопеде.

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Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

В то же время ряд экспертов уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был истинной целью теракта.