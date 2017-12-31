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    Происшествия

    Покушение на Мосийчука. Обнародовано видео закладывания взрывчатки

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (95)

    (обновлено: )36301
    На обнародованных кадрах видно, как мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Видео сделано за несколько минут до взрыва.
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН

    КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В сети опубликовано видео, на котором, как утверждает издание "Информатор",  зафиксирован преступник, закладывающий взрывчатку рядом с о зданием, в котором находится телеканал "Эспрессо". Запись была сделана незадолго до взрыва.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
    Мосийчук: портрет с натуры

    На кадрах (см. ниже) видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку возле телеканала заложили в мопеде.

    Читайте также: "Спецслужбам это невыгодно". Кто и зачем устроил взрыв в Киеве

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

    В то же время ряд экспертов уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был истинной целью теракта

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