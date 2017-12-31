На Крещатике в Киеве произошел взрыв с последующим возгоранием - СМИ

dtp.kiev.ua

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. На улице Крещатик в Киеве в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте также: Захват заложников в Харькове. Как это было

"Крещатик. Пассаж. В мусорке произошел взрыв и возгорание. Жертв и пострадавших нет. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua Взрыв и возгорание в Пассаже на Крещатике в Киеве

Причины и подробности происшествия устанавливаются.

Между тем некоторые пользователи сообщают, что сначала в контейнере для мусора произошло возгорание, после чего произошел хлопок.

dtp.kiev.ua Взрыв в Пассаже в Киеве

Напомним накануне в Харькове мужчина со взрывчаткой захватил заложников в отделении "Укрпочты".