На Крещатике в Киеве произошел взрыв с последующим возгоранием - СМИ

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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. На улице Крещатик в Киеве в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает dtp.kiev.ua.
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"Крещатик. Пассаж. В мусорке произошел взрыв и возгорание. Жертв и пострадавших нет. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар", — говорится в сообщении.
Взрыв и возгорание в Пассаже на Крещатике в Киеве
Причины и подробности происшествия устанавливаются.
Между тем некоторые пользователи сообщают, что сначала в контейнере для мусора произошло возгорание, после чего произошел хлопок.
Взрыв в Пассаже в Киеве
Напомним накануне в Харькове мужчина со взрывчаткой захватил заложников в отделении "Укрпочты".