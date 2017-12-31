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    Киев

    На Крещатике в Киеве произошел взрыв с последующим возгоранием - СМИ

    (обновлено: )19721
    По данным СМИ, взрыв произошел в мусорном баке в одном из дворов в Пассаже на Крещатике в самом центре столицы. О пострадавшх в результате происшествия не сообщается.
    Взрыв в Пассаже на Крещатике в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. На улице Крещатик в Киеве в мусорном баке произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает dtp.kiev.ua

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    "Крещатик. Пассаж. В мусорке произошел взрыв и возгорание. Жертв и пострадавших нет. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Взрыв и возгорание в Пассаже на Крещатике в Киеве

    Причины и подробности происшествия устанавливаются. 

    Между тем некоторые пользователи сообщают, что сначала в контейнере для мусора произошло возгорание, после чего произошел хлопок. 

    dtp.kiev.ua
    Взрыв в Пассаже в Киеве

    Напомним накануне в Харькове мужчина со взрывчаткой захватил заложников в отделении "Укрпочты". 

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