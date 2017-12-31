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    Культура

    В России умер известный актер

    (обновлено: )93806
    Александр Шаврин известен по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году получил звание заслуженного артиста России. Последние шесть лет играл в театре имени Владимира Маяковского.
    Александр Шаврин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Заслуженный артист России Александр Шаврин 30 декабря скончался на 58-м году жизни, сообщается на официальном сайте Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

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    "С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким", — говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что о дате прощания с артистом театр сообщит отдельно.

    Александр Шаврин в 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина, является заслуженным артистом России. Последние шесть лет играл в театре имени Владимира Маяковского. Известен по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году получил звание заслуженного артиста России.

    Ранее сообщалось, что американский актер Элфи Кертис, исполнивший роль второго плана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", умер в США в возрасте 87 лет.

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