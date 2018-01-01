Украина 2018: судный год Порошенко

Виноградов Захар, для РИА Новости Украина

Предсказывать будущее на Украине, даже если это предсказание основывается на глубоком знании страны и законов политического развития, дело безнадёжное. Потому что большинство принимаемых на Украине решений, во всяком случае, тех, что касаются большой политики, зависит не от власти (президент-правительство-парламент), а от так называемых внешних кураторов страны – прежде всего США и, конечно, ЕС.

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С другой стороны, глава государства Петр Порошенко за три года президентства настолько хорошо овладел искусством угождать кураторам, используя при этом их противоречия и разногласия и соблюдая собственные политические и бизнес-интересы, что не трудно предугадать, с одной стороны, сохранения режима Порошенко в неприкосновенности в ближайшие полтора года (до официальных президентских выборов), с другой, — постоянные попытки "друзей" Порошенко из оппозиции раскачать утлую лодку украинской политики с тем, чтобы заменить президента на фигуру, менее искушенную и более удобную Западу.

Поэтому, хотя нельзя в точности до деталей говорить о будущем Украины в 2018 году, можно обозначить главные тенденции.

Нищета, война, коррупция

На протяжении трех лет, то есть с 2014 года, у политических аналитиков как внутри страны, так и за ее пределами не возникало сомнений в непрочности режима Петра Порошенко и возможного и даже неизбежного его досрочного обновления. Причина — в стагнации экономики, которая за время правления Порошенко рухнула и оказалась на последнем месте в Европе по доходам населения. А так же в том, что, несмотря на предвыборные обещания Порошенко (тогда еще, в 2014-ом году) кандидата в президенты, бесконечная гражданская война на Украине продолжается, а ее жертвы множатся. Третий "признак" досрочной смерти режима – развивающаяся и принявшая космические размеры коррупция. По этому показателю Украина, наоборот, заняла в Европе первое место и прочно его удерживает, что, несомненно, продлится и в наступающем 2018 году. И это, коррупция, пронизывающая все этажи украинской власти, не может не возмущать законопослушный Запад

Но Порошенко, как не странно, удержался, несмотря на все эти признаки, предвещавшие режиму крах. Более того, если внимательно присмотреться к самому режиму, то удержался Порошенко у власти как раз благодаря этим признакам украинского неблагополучия.

Экономика, при которой долг Украины почти равен годовому ВВП (более 70 миллиардов долларов), удерживается на плаву западными дотациями, которыми хотя и скудно, но всегда своевременно подпитывают украинскую власть МВФ и ЕС.

Отсутствие по вине Украины прогресса в реализации Минских соглашений, что, собственно и делает нескончаемым гражданский конфликт на востоке страны, как не странно, является одним из не афишируемых задач Запада, создавшего для поднимающейся после развала СССР России кровоточащую язву на ее границе.

А коррупция, как не странно, позволяет Порошенко удерживать власть среди украинской бизнес-элиты, не умеющей иначе, чем через коррумпированные связи в парламенте и высших эшелонах власти, строить свой полукриминальный бизнес. Порошенко это сохранил и где-то даже приумножил и поэтому элита, хотя и не довольна им (как и всегда любой властью), но не готова к замене президента на более честную и законопослушную фигуру.

Другого Порошенко у Запада для Украины пока нет

Безусловно, лидеры западных государств хорошо осведомлены о происходящем на Украине, о чем неоднократно заявляли через своих послов на Украине – о растущей коррупции, о противодействии власти антикоррупционным органам, от нее независимым, о попытках власти подчинить себе судебную систему, без чего невозможна борьба с коррупцией. Прекрасно понимают на Западе и то, что главным тормозом Минских соглашений является сама украинская власть и прежде всего президент Порошенко.

Но досрочно менять Порошенко, а вместе с ним и сформировавшийся в 2014 году парламент (полностью ему подконтрольный), не собираются. Да, будут, мелкие стычки, шантаж импичментом а-ля Саакашвили, но не более того.

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Во-первых, потому что у Запада нет другого кандидата в президенты. Во всяком случае, пока нет такого, кем можно было бы заменить Порошенко – полностью лояльного Западу и при этом достаточно популярного у населения (электората). Возможно, и это скорее всего, такой кандидат появится и его начнут раскручивать в 2018 году, но не ранее осени, чтобы не спалить ранее срока.

При этом Порошенко прекрасно понимает, что стал Западу он не мил и что его постараются заменить. Но уйти Порошенко не может. Ни сам, ни его команда, занявшая все командные высоты украинской политики.

Антипатии втрое сильнее симпатий

Просто идти на выборы рядовым "как все" кандидатом Порошенко тоже не может. Популярность Порошенко у избирателей по последним рейтингам, ниже 10 процентов, а политические антипатии к нему избирателей – самые высокие в стране, почти 25 процентов, о чем свидетельствуют даже лояльные режиму социологи. То есть Порошенко на предстоящих выборах предстоит бороться не за свой рейтинг у лояльных и нейтральных избирателей, а против миллионов своих противников, не просто разочаровавшихся в нем, а категорически его не приемлющих.

В этой обстановке Порошенко может сделать единственно удобный для него (но не для страны) политический шаг: объявить военное положение либо на части территорий страны (то есть Восточной части Украины – Луганской и Донецкой областей в той части, которая подконтрольна правительству, а так же на территории ряда других восточных областей – Харьковской, Запорожской, Одесской), где, как раз и сосредоточены его главные "антипатики". Такое "военное положение" позволяет отключить эти территории от избирательной кампании и тогда Порошенко удастся ее провести с минимальным для себя перевесом в голосах.

Возможен и сценарий и объявления военного положения на всей территории Украины, то есть с отменой избирательной кампании вообще и переносом ее на неопределенный срок, например, до присоединения ДНР и ЛНР к остальной Украине…

Но всё это (выборы или их отмена) возможно только в начале 2019 года. Тогда, когда по конституции и должны пройти выборы президента и парламента.

А что же ждет Украину в 2018-ом?

Чтобы обосновать такое решение, Порошенко необходимо, чтобы на территории страны продолжались "теракты" — взрывы оружейных складов, массовые акции националистов и радикалов, нападения на органы власти и правопорядка, обстрелы территорий в зоне гражданского конфликта на востоке. Поэтому, в 2018 году, можно ожидать усиление "диверсионной деятельности" неизвестных групп на территории Украины, увеличения в разы покушений на жизнь наиболее лояльных власти депутатов, "предотвращение" очередных покушений на жизнь самого главы государства.

Конечно, такой сценарий неконституционного захвата власти (вернее ее удержания) нынешней политической кликой, не устроит, прежде всего, Запад. Поэтому всеми доступными ему методами Порошенко будет раскручивать идею "агрессии России против Украины", будоража западное общественное мнение своей "защитной", "оборонительной" функцией, в соответствии с которой Украина, сам Порошенко и его режим – последний оплот против "агрессивных планов Кремля"…

Примети ли Запад такую трактовку, большой вопрос. Ведь и российская дипломатия не будет молча смотреть на явную пропагандистскую ложь Порошенко. И вполне возможно, кстати, это уже началось, Запад туже начал и скорее всего, продолжит отрезвительно отворачиваться от Порошенко и его команды. И поэтому может не согласиться с таким, через объявление военного положения, сохранением режима Порошенко еще на 5 лет.

Отсюда, возможно, другой сценарий развития ситуации. При сохранении, конечно, "растущей восточной угрозы".

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Этот сценарий предполагает внесение изменений в конституцию Украины, по которым президент избирается не всеобщим голосованием как сейчас, а парламентом страны. Либо, как вариант, внесение изменений предполагает ослабление функций президента до представительских и усиление премьерских, поскольку премьер так же избирается не населением, а парламентом. А работать с парламентом (тем более в нынешнем его составе) Порошенко за три года научился.

Если этот сценарий будет задействован, то приступить к его реализации Порошенко и его команда должны уже сразу после Нового года, поскольку процедуры внесения изменений в Конституцию как раз требует годового цикла.

В любом случае, и это, пожалуй, самое главное. Порошенко не собирается оставлять власть или передавать его какому-либо своему приемнику. Нет приемников, а есть скрытые и явные враги режима. Враги, которые, придя к власти, отомстят, расправятся, прежде всего, со своими предшественниками, то есть Порошенко и его командой. А именно это – мстить предшественникам и расправляться с ними на Украине научились делать виртуозно. И как раз при Порошенко.

А вот бежать ему от гнева и мести своих врагов некуда. Теплые страны не примут, а холодный северный сосед для него закрыт по вполне понятным причинам.