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    В Киеве в новогоднюю ночь столкнулись два авто, есть пострадавшие

    (обновлено: )23
    В результате столкновения Nissan и Chevrolet получили существенные механические повреждения. Сообщается о пострадавших, точное число не называется. На месте работают две бригады скорой помощи и патрульная полиция.
    ДТП в Киеве в новогоднюю ночь
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Два автомобиля столкнулись в новогоднюю ночь на пересечении ул. Короленковской и И. Федорова в Киеве, есть пострадавшие.

    "Столкнулись Nissan и Chevrolet. Водитель Nissan, двигаясь по ул. Короленковской, решил повернуть налево и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который двигался прямо по ул. И. Федорова. От удара Chevrolet отбросило на тротуар, а Nissan развернуло посредине дороги", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    Автомобили получили существенные механические повреждения. 

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    На месте работают две бригады скорой помощи и патрульная полиция. Ожидают следственно-оперативную группу.

    Число пострадавших не уточняется.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 1 января 2018

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП на окружной дороге Харьков — Довжанский в ночь на 30 декабря погибли три человека, еще двое находятся в больнице.

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