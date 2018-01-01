В Киеве в новогоднюю ночь столкнулись два авто, есть пострадавшие

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Два автомобиля столкнулись в новогоднюю ночь на пересечении ул. Короленковской и И. Федорова в Киеве, есть пострадавшие.
"Столкнулись Nissan и Chevrolet. Водитель Nissan, двигаясь по ул. Короленковской, решил повернуть налево и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который двигался прямо по ул. И. Федорова. От удара Chevrolet отбросило на тротуар, а Nissan развернуло посредине дороги", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Автомобили получили существенные механические повреждения.
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На месте работают две бригады скорой помощи и патрульная полиция. Ожидают следственно-оперативную группу.
Число пострадавших не уточняется.
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