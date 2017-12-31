"Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Клуб "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Этой встречей прервалась серия побед манкунианцев в премьер-лиге, растянувшаяся на 18 игр.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич не сумел реализовать пенальти.

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"Горожане", не знающие поражений с начала сезона премьер-лиги, в следующем матче 2 января примут дома "Уотфорд". "Кристал Пэлас" в этот же день сыграет на выезде с "Саутгемптоном".

Напомним, "Манчестер Сити" вместе с донецким "Шахтером" вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы F.