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    "Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд

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    "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом манкунианцы не смогли победить в 19 раз подряд.
    Игрок Манчестер Сити. Архивное фото
    @MCFC

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Клуб "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Этой встречей прервалась серия побед манкунианцев в премьер-лиге, растянувшаяся на 18 игр.

    Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич не сумел реализовать пенальти.

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    "Горожане", не знающие поражений с начала сезона премьер-лиги, в следующем матче 2 января примут дома "Уотфорд". "Кристал Пэлас" в этот же день сыграет на выезде с "Саутгемптоном".

    Напомним, "Манчестер Сити" вместе с донецким "Шахтером" вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы F. 

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