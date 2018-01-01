И смех, и слезы, и кошмар. ТОП самый популярных видео 2017 года

Заповедник/Скриншот

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Топ популярных видео года в мире и нашей стране — в обзоре РИА Новости Украина.

Обращение Зеленского к СБУ

В ноябре 2017 года гневное обращение телеведущего Владимира Зеленского к СБУ из-за запрета сериала "Сваты" стало хитом сети, набрав менее чем за сутки 1,4 миллиона просмотров. На данный момент у ролика уже более 3 млн просмотров.

Читайте также: Вошел в историю. Все важные нововведения 2017 года

На видео артист говорит, что в Украине следует изначально побороть "кумовство" а потом бороться "с нашими "Сватами".

"Вы боретесь с тем, что людей объединяет", — заявил Зеленский.

Момент смертельной аварии в Харькове

В октябре 2017 года видео с камеры наблюдения, на которой запечатлен момент наезда Lexus на группу людей в Харькове, набрало 2,3 млн просмотров.

Читайте также: ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

Трагедия разрушила целые семьи. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 были были госпитализированы. За рулем Lexus оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева.

Внимание! Видео содержит сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой, беременным и детям.

Побег северокорейского военного

В ноябре 2017 года видео побега военного Северной Кореи через демилитаризованную зону, опубликованное корреспондентом Reuters Джеймсом Пирсоном, набрало 2,8 млн просмотров.

На видео северокорейский солдат сначала едет на машине, затем автомобиль останавливается и водитель покидает салон, бежит в сторону границы с Южной Кореей. Ему на перехват бегут другие солдаты, открывают стрельбу по беглецу.

Переодетый Трамп

В январе 2017 года в сети был обнародован ролик, на котором на примере президента США Дональда Трампа показали, как правильно одеваться. Автором видео выступило издание GO. За четыре дня ролик успел собрать более 1,2 миллионов просмотров.

Издание дало президенту несколько советов касательно брюк, галстука, прически и цвета лица. А заодно показало, какой эффект может получиться в итоге.

Выступление Марины Порошенко

В мае 2017 года на церемонии открытия песенного конкурса Евровидения в Киеве выступила супруга президента Украины Марина Порошенко. Свою речь жена украинского лидера произнесла на английском языке.

Читайте также: Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

Видео ее выступления моментально стало хитом в сетях и набрало 887 017 просмотров. Многие пользователи отметили жуткий акцент, с которым говорит супруга главы государства, а другие даже высказывали предположение, что Марина Порошенко находилась под воздействием алкоголя.

Резкое заявление Вакарчука об Украине

В декабре известный певец Святослав Вакарчук, один из лидеров президентских рейтингов, находясь в США, сделал резкое заявление об Украине. Видеобращение певца набрало более 127 988 просмотров.

Вакарчук отметил, что в Украине две из трех "колон", верховенство права и государственный аппарат, "прогнили насквозь".

"Укрощение" Меланьи

Первая леди США Меланья Трамп отказалась подать руку своему мужу, когда шла рядом с ним по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве. Инцидент произошел сразу в мае 2017 года после того, как президентская чета вышла из самолета. Президент США попытался взять супругу за руку, но Меланья оттолкнула руку мужа. На кадрах видео также видно, что, проходя по красной дорожке, Меланья все время держится на некотором расстоянии от Трампа.

Видео набрало более 55 тысяч просмотров.

Аналогичная ситуация произошла и во время первой зарубежной поездки Трампа в качестве президента в Италию. Спускаясь по трапу самолета, супруга Дональда Трампа снова не позволила мужу взять ее руку. Видео сразу облетело СМИ и набрало 96 522 просмотров.

Необычная трапеза Геращенко

В декабре видео необычной трапезы депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко взорвала сети, набрав 88 201 просмотров.

После обеда в ресторане Геращенко начал вылизывать остатки еды языком прямо с тарелки. Забавное видео опубликовал экс-замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов.

В начале ролика Антон Геращенко как положено ест с помощью палочек для еды. Но потом — откладывает их в сторону и начинает вылизывать остатки еды языком прямо с тарелки.

"Рэп-батл" Саакашвили и Порошенко

В декабре в сети появился стилизованный под рэп-батл словесный поединок Михаила Саакашвили и президента Петра Порошенко. Запись на канале Youtube выложило сатирическое шоу "Заповедник" от русской редакции немецкой DW. Видео набрало 84 409 просмотров.

Начинает поединок Михо, не стесняясь в выражениях: "Петя, ты со мно ничего сделать не сможешь. К моим ногам ты полномочия сложишь!", или "Я – Михо Саакашвили, то есть ЭмСи, А ты, Порошенко, конфету соси!".

"Зажигательные танцы" Савченко

21 октября на 50-летнем юбилее телеведущего Дмитрия Гордона, нардеп Надежда Савченко веселилась до упаду.

Одетая в обтягивающие блузку и юбку-футляр, Савченко пустилась в пляс под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". Видео зажигательных танцев Савченко набрало 22 581 просмотров.

Музыкальные видео

Что касается музыкальных видео, то абсолютным рекордсменом 2017 года стал клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Ролик стал самым популярным не только в 2017 году, но и за все время существования хостинга. Его посмотрели более 4,4 млрд раз.

По материалам из открытых источников интернет