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    Саакашвили в новогоднюю ночь гулял c мамой по Киеву

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    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в новогоднюю ночь гулял с мамой по Софийской площади, где установлена главная елка страны. Видео появилось на его странице в Facebook.
    facebook.com/SaakashviliMikheil

    Михаил Саакашвили активно общался с жителями и гостями столицы, пил глинтвейн и представлял свою маму.

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    На его странице позже появилось и новогоднее поздравление. По его словам, 2017-й стал для украинцев годом "прощания с иллюзиями":

    Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

    В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.

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