Новый год наступил в Украине

1 янв — РИА Новости Украина. Новый 2018 год наступил в Украине в 00.00.

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Украина находится в одном часовом поясе, поэтому праздник пришел во все области, районы, города и села нашей страны одновременно.

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Вместе с украинцами Новый год празднуют в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Израиле, Замбии, Зимбабве, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Свазиленде, Сирии, Турции, Финляндии, Эстонии, ЮАР, в городе Лубумбаши (ДР Конго).

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Главная елка Украины установлена в Киеве на Софийской площади. Она зажгла огни 19 декабря.

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Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах.