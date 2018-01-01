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    Общество

    Новый год наступил в Украине

    (обновлено: )5401
    Украина находится в одном часовом поясе, поэтому праздник пришел во все области, районы, города и села нашей страны одновременно. Главная елка Украины установлена в Киеве на Софийской площади.
    Новый 2018 год на Софийской площади в Киеве
    Алексей Рябчин/Facebook

    1 янв — РИА Новости Украина. Новый 2018 год наступил в Украине в 00.00.

    Первые минуты Нового 2018 года в Гонконге, Китай
    DALE DE LA REY / AFP
    Новый год шагает по планете: первые секунды 2018-го в разных странах

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    Украина находится в одном часовом поясе, поэтому праздник пришел во все области, районы, города и села нашей страны одновременно.

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    Вместе с украинцами Новый год празднуют в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Израиле, Замбии, Зимбабве, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Свазиленде, Сирии, Турции, Финляндии, Эстонии, ЮАР, в городе Лубумбаши (ДР Конго). 

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    Главная елка Украины установлена в Киеве на Софийской площади. Она зажгла огни 19 декабря.

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    Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах.

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