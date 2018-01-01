Ани Лорак записала новогоднее поздравление в платье с глубоким декольте

КИЕВ, 1 янв - РИА Новости Украина. Знаменитая украинская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram видео-поздравление поклонникам.
Чтобы пожелать всем счастья Лорак одела откровенное платье с глубоким вырезом.
Кроме того, певица выложила фотографию, на которой она изображена вместе со знаменитым певцом и гитаристом Владимиром Кузьминым.
"Владимир Кузьмин ! Мое детство ! С Новым годом!!" - так Ани подписала фото.
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Ранее сообщалось, что в Ани Лорак исполнит главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоялась в Москве.