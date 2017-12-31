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    Общество

    В Украине Новый год в поездах встретят более 17 000 человек

    (обновлено: )6
    Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что в новогоднюю ночь в Украине будут курсировать около 100 поездов.
    Ребенок в поезде Укрзализныци
    twitter.com/Kravtsov_e

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах, сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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    "Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й Год в поездах "Укрзализныци"! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета — 0,7 или —30%. Самый дешевый проезд в течение года. Хороших путешествий! С наступающими праздниками!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

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    Согласно результатам социологического опроса компании Research & Branding Group, общий размер новогодних расходов украинцев в нынешнем году составит в среднем примерно 1659 гривен.

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