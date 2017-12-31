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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на первые дни нового года в Украине

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    Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд (463)

    (обновлено: )17901
    В понедельник, 1 января, на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и на Приазовье - небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.
    Мокрый снег в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В первый день нового 2018-ого года погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

    Новогодняя елка в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
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    По информации синоптиков, в понедельник, 1 января, на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и на Приазовье — небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

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    Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге 8-10 тепла.

    В Киеве ночью пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; температура ночью около 0, днем 4-6 тепла.

    На вторник синоптики прогнозируют в западных, северных областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории — без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла.

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    В Киеве 2 января – ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-2 тепла, днем 3-5 выше нуля.

    Ранее сообщалось, что ночь на 26 декабря стала в Киеве самой теплой за последние 136 лет.

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