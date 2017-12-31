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    "Тревожное" обращение генсека ООН к миру по случаю Нового года

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (54)

    (обновлено: )30801
    В своем обращении Антониу Гутерриш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года. Он подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира".
    Канал на Youtube UNCTUkraine

    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обратился к миру по случаю Нового года. Видеозапись праздничной речи опубликовала пресс-службой представительства организации в Украине в YouTube.

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    В своем обращении Гутерриш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года, а также обозначил насущные проблемы наступающего. 

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    Генсек ООН подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением — сигналом тревоги для нашего мира". 

    "Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я занял должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в противоположном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное беспокойство относительно ядерного оружия является самым серьезным со времен "холодной войны", — заявил он.

    Он отметил, что в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим Гутерриш призвал мир к единству как к единственному пути преодоления проблем. 

    Также он призвал лидеров стран принять "новогоднюю резолюцию", которая подразумевает преодолеть разрыв между странами и разнообразные противоречия, восстановить доверие к людям и объединить их вокруг общей цели. 

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    "Единство — это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018 году", — подытожил он. 

    Ранее президент Пер Порошенко перечислил наибольшие достижения и успехи Украины в 2017-ом году. 

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