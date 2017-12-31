С нового года в Украине существенно возрастут акцизы на сигареты

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В 2018-ом году акцизы на сигареты в Украине возрастут на 30%, об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующие изменения в налоговом Кодексе предусматривают постепенное повышение акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий до 2024 года.

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Прогнозный индекс потребительских цен на табачные изделия вырастет на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

Цель плана повышения акцизов — достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС — 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

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Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что продажа сигарет в 2018 году ожидаемо снизится на 5 миллиардов штук как благодаря уменьшению их потребления в Украине, так и вследствие сокращения контрабанды украинских сигарет в страны Европейского Союза.