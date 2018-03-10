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    Укрзализныця

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 546
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    • Самые читаемые
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Донбасс
    04:56 25.02.2018
    2260
    Путем запуска дополнительного поезда в "Укрзализныце" избегают проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины, пояснил чиновник.
    Укрзализныця
    Рост тарифов на "УЗ": что изменится и кому это нужно?
    20:14 24.02.2018
    644Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Пассажирам больше не придется терпеть жару в вагонах и закрытые туалеты – уверяет замначальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко "раскрыл тайну" выхода General Electric на украинский рынок
    16:46 23.02.2018
    652
    Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
    Укрзализныця начала продажу книг в скоростных поездах
    Разговорники и афоризмы Черчилля. "Укрзализныця" продает книги в поездах
    16:31 22.02.2018
    84
    Среди прочего, в поездах продаются книги о приключениях Шерлока Холмса, афоризмы Черчилля, сборник крылатых слов и выражений, а также украинско-польский и украинско-английский разговорники.
    Поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта
    20:32 20.02.2018
    415
    Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время, сообщили в "Укрзализныце".
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
    Как будут расти цены на ж/д билеты
    Снова подорожание. Как будут расти цены на ж/д билеты 
    10:42 17.02.2018
    603
    В 2018 году украинцев ждет двойное повышение цен на ж/д билеты. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Укрзализныця
    Рост ж/д тарифов. Заплатим непонятно за что - эксперт
    07:55 16.02.2018
    295Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Отсутствие контроля за денежными средства на "Укрзализныце" выгодно некой "пассажирской мафии", считает эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.
    Центральный вокзал в Киеве
    Самым прибыльным поездом в 2017 году стал "Киев-Москва"
    17:38 15.02.2018
    612
    Сообщается, что самым убыточным стал поезд №70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн.
    Пассажирский поезд
    Постой, паровоз. Цены на "Укрзализныце" улетают в космос
    10:37 15.02.2018
    1680
    Железная дорога уверенно теряет статус самого дешевого межгородского транспорта в стране. Весной услуги "Укрзализныци" снова подорожают, а билеты по цене приблизятся к автобусным перевозкам.
    Поезд Укрзализныци
    Поезд "пяти столиц" из Киева запустят в этом году
    17:14 14.02.2018
    529
    "Укрзализныця" запустит поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.
    Укрзализныця
    В "Укрзализныце" обещают существенное подорожание билетов на проезд
    19:16 06.02.2018
    1729
    Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", первое подорожание ожидается в конце лета и второе - в конце 2018 года.
    Поезд
    Украина с Италией займутся строительством высокоскоростной железной дороги
    12:05 31.01.2018
    288
    Как заявил министр инфраструктуры Украины, реализация проекта не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом положении ряда регионов.
    Контрабандные сигареты. Архивное фото
    Проводники поезда Киев - Вена погорели на контрабанде сигарет - СМИ
    12:08 30.01.2018
    298
    Как сообщил источник в "Укрзализныце", у двоих проводников поезда сообщением Киев - Вена нашли 15 ящиков сигарет.
    Вагоны-трансформеры Укрзализныци
    Плавно и незаметно: "Укрзализныця" на 20% повысит цены на билеты
    16:45 25.01.2018
    1097Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    И. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов настаивает на убыточности пассажирских перевозок. Их подорожание для пассажиров заложено в финансовый план предприятия на 2018 год.
    Укрзализныця
    Уволен один из топ-менеджеров "Укрзализныци" - СМИ
    09:12 13.01.2018
    632Громкие отставки и назначения в Украине
    По итогам проведенной ревизии Руководство "Укрзализныци" уволило начальника филиала "Львовская железная дорога" Ивана Груника. Приказ о его увольнении подписан и о нем проинформированы сотрудники предприятия.
    Пожар на складах в Одессе
    В Одессе произошел масштабный пожар на складе с оружием
    15:53 12.01.2018
    262
    В сгоревшем складском помещении хранилось оружие ведомтсвенной военизированной охраны "Укрзализныци". Его успели вовремя вынести с места ЧП.
    Владимир Омелян
    Омелян: "Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные локомотивы
    23:35 10.01.2018
    615
    По мнению главы Мининфраструктуры, "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы и вагоны, так как использует технологии прошлого века.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
    Поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Донбасс
    04:56 25.02.2018
    2260
    Путем запуска дополнительного поезда в "Укрзализныце" избегают проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины, пояснил чиновник.
    Пассажирский поезд
    Постой, паровоз. Цены на "Укрзализныце" улетают в космос
    10:37 15.02.2018
    1680
    Железная дорога уверенно теряет статус самого дешевого межгородского транспорта в стране. Весной услуги "Укрзализныци" снова подорожают, а билеты по цене приблизятся к автобусным перевозкам.
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко "раскрыл тайну" выхода General Electric на украинский рынок
    16:46 23.02.2018
    652
    Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
    Укрзализныця
    Рост тарифов на "УЗ": что изменится и кому это нужно?
    20:14 24.02.2018
    644
    Пассажирам больше не придется терпеть жару в вагонах и закрытые туалеты – уверяет замначальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.
    Центральный вокзал в Киеве
    Самым прибыльным поездом в 2017 году стал "Киев-Москва"
    17:38 15.02.2018
    612
    Сообщается, что самым убыточным стал поезд №70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн.
    Как будут расти цены на ж/д билеты
    Снова подорожание. Как будут расти цены на ж/д билеты 
    10:42 17.02.2018
    603
    В 2018 году украинцев ждет двойное повышение цен на ж/д билеты. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Поезд Укрзализныци
    Поезд "пяти столиц" из Киева запустят в этом году
    17:14 14.02.2018
    529
    "Укрзализныця" запустит поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.
    Поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на даты после 25 марта
    20:32 20.02.2018
    415
    Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с корректировкой графика движения поездов из-за перехода на летнее время, сообщили в "Укрзализныце".
    Укрзализныця
    Рост ж/д тарифов. Заплатим непонятно за что - эксперт
    07:55 16.02.2018
    295
    Отсутствие контроля за денежными средства на "Укрзализныце" выгодно некой "пассажирской мафии", считает эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.
    Укрзализныця начала продажу книг в скоростных поездах
    Разговорники и афоризмы Черчилля. "Укрзализныця" продает книги в поездах
    16:31 22.02.2018
    84
    Среди прочего, в поездах продаются книги о приключениях Шерлока Холмса, афоризмы Черчилля, сборник крылатых слов и выражений, а также украинско-польский и украинско-английский разговорники.
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