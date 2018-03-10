Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
Путем запуска дополнительного поезда в "Укрзализныце" избегают проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины, пояснил чиновник.
Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
"Укрзализныця" запустит поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.
По итогам проведенной ревизии Руководство "Укрзализныци" уволило начальника филиала "Львовская железная дорога" Ивана Груника. Приказ о его увольнении подписан и о нем проинформированы сотрудники предприятия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
Путем запуска дополнительного поезда в "Укрзализныце" избегают проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины, пояснил чиновник.
Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
"Укрзализныця" запустит поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.
Активисты провели акцию протеста под зданием ГПУ в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".
Более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы. Видео появилось на странице Александра Рудоманова в Facebook.
Активисты во вторник провели акцию протеста под офисом "Укрзализныци" в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они забросали главный вход гривневыми и долларовыми купюрами, а также подожгли файеры.
На данный момент разрабатывается несколько версий похищения Валерия Людмирского, основная из которых связана с его профессиональной деятельностью на посту начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци".
Бывший руководитель "Укрзализныци" Борис Остапюк и бывший коммерческий директор "Укрпочты" Василий Веселый обратились в милицию с заявлениями о вымогательстве взятки сотрудниками Государственной финансовой инспекции.
В понедельник, 22 сентября в Луганск прибыл поезд сообщением Киев-Луганск. Первый после восстановления железнодорожного сообщения в Луганске поезд Киев - Луганск отправился заполненным на 100%, сообщается на сайте "Укрзализныци".
"Укрзализныця" выносит на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35% в 2017 году. Как повысится стоимость билетов, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Из Ильичевского морского порта был отправлен первый экспериментальный рейс по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай. Он станет новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой доставки грузов из Украины в обход территории России.