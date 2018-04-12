Глава "Укрзализныци" похвастался вагонами в фирменных поездах

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал,как выглядят вагоны поездов после капитального ремонта.

"С обновленным интерьером, новыми окнами, современной системой кондиционирования и всем необходимым для комфорта пассажиров. 29 капитально-отремонтированных "Укрзализныцей" вагонов уже курсируют в составе фирменных поездов первого и второго классов", — написал он на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие фото.

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По словам Кравцова, вагоны после ремонта практически не отличаются от новых.

Также глава "Укрзализныци" заявил о планах по капитальному-восстановительного ремонта 150 вагонов, еще в 1410 вагонах планируют провести деповский ремонт, а 576 — отремонтировать капитально.

Facebook Євген Кравцов Вагоны поездов "Укрзализныци" после капитального ремонта

"С учетом того, что инвентарный парк вагонов железной дороги составляет 4477 единиц, в 2018-м обновим практически половину", — подытожил Кравцов.

Facebook Євген Кравцов Вагоны поездов "Укрзализныци" после капитального ремонта

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.