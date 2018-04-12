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    Общество

    Глава "Укрзализныци" похвастался вагонами в фирменных поездах

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    Евгений Кравцов сообщил, что "29 капитально-отремонтированных "Укрзализныцей" вагонов уже курсируют в составе фирменных поездов первого и второго классов".
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал,как выглядят вагоны поездов после капитального ремонта.

    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"

    "С обновленным интерьером, новыми окнами, современной системой кондиционирования и всем необходимым для комфорта пассажиров. 29 капитально-отремонтированных "Укрзализныцей" вагонов уже курсируют в составе фирменных поездов первого и второго классов", — написал он на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие фото.

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    По словам Кравцова, вагоны после ремонта практически не отличаются от новых.

    Также глава "Укрзализныци" заявил о планах по капитальному-восстановительного ремонта 150 вагонов, еще в 1410 вагонах планируют провести деповский ремонт, а 576 — отремонтировать капитально.

    Facebook Євген Кравцов
    Вагоны поездов "Укрзализныци" после капитального ремонта

    "С учетом того, что инвентарный парк вагонов железной дороги составляет 4477 единиц, в 2018-м обновим практически половину", — подытожил Кравцов.

    Facebook Євген Кравцов
    Вагоны поездов "Укрзализныци" после капитального ремонта

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. 

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