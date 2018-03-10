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    General Electric

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
    1952
    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко "раскрыл тайну" выхода General Electric на украинский рынок
    16:46 23.02.2018
    652
    Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
    Локомотив. Архивное фото
    General Electric возьмется за обновление локомотивного парка "Укрзализныци"
    20:56 03.08.2017
    549
    По информации пресс-службы "Укрзализныци", сотрудничать с компании General Electric по производству и модернизации тепловозов ПАО "Укрзализныця" планирует в течение следующих десяти лет.
    Укрзализныця подписала соглашение с с американской корпорацией General Electric (GE)
    GE подписала соглашения о сотрудничестве с "Укрзализныцей" и ГП "Антонов"
    15:27 21.07.2016
    235
    Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что меморандум между General Electric и "Укрзализныцей" и между General Electric и ГП "Антонов" - это стратегические документы.
    Пожарный. Архивное фото
    Крупный пожар произошел на заводе General Electric в США
    17:59 03.04.2015
    263
    Представитель компании Ким Фриман заявила, что в пострадавшем здании не находятся производственные мощности.
    General Electric
    Власти Аргентины обвинили General Electric в завышении стоимости импорта
    03:29 06.11.2014
    49
    Выступая в палате депутатов, премьер-министр Аргентины Хорхе Капитанич заявил, что General Electric "импортировала продукты, стоимость которых была завышена на 300%".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?
    17:16 05.03.2018
    1952
    Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Петр Порошенко в США
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США
    15:34 28.02.2018
    1161
    Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко "раскрыл тайну" выхода General Electric на украинский рынок
    16:46 23.02.2018
    652
    Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
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