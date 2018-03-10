Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министр инфраструктуры проявляет необычайную гиперактивность, презентуя необычные проекты — от новых дорог до фантастического Hyperloop, но большинство "омелянизмов" в ближайшее время не смогут быть осуществлены.
Украинская промышленность в прошлом году упала на 3%, но нашу власть больше тревожит состояние американской промышленности. Президент Порошенко украинскими госзаказами обеспечил американские компании на годы вперед.
Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.