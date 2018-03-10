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    лизинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Анатолий Топал
    Жилищные программы: как они работают и работают ли? Мнение эксперта
    13:15 12.02.2018
    172
    Анатолий Топал прогнозирует, что если деньги на госпрограмму поступят, то ГИУ найдет возможность выкупить существующее жилье и предоставить его в лизинг очередникам уже через несколько месяцев.
    Иван Кудояр
    Китайские кредиты подстегнут рынок недвижимости Украины — Кудояр
    16:36 27.12.2017
    445
    Украинские банки кредитуют, как правило, вторичный рынок жилья, первичный они боятся кредитовать, потому что здесь - повышенные риски, подчеркнул эксперт.
    Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе
    Лизинг квартир от государства. С чем это едят?
    14:15 01.09.2017
    358
    Украинцы смогут быть уверенны, что с их имуществом ничего не произойдет и государство выполнит все свои требования, заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
    Иван Кудояр
    Квартиры в лизинг от государства. Есть одно но
    13:34 01.09.2017
    618
    Приобретение квартир на условиях лизинга в Украине не начнет работать в этом году, поскольку у Государственного ипотечного учреждения есть деньги всего на 51 квартиру, говорит юрист Иван Кудояр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пассажирский поезд
    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"
    14:37 05.03.2018
    1466
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Анатолий Топал
    Жилищные программы: как они работают и работают ли? Мнение эксперта
    13:15 12.02.2018
    172
    Анатолий Топал прогнозирует, что если деньги на госпрограмму поступят, то ГИУ найдет возможность выкупить существующее жилье и предоставить его в лизинг очередникам уже через несколько месяцев.
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