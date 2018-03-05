Остап Ибрагимович... Омелян. Кто заплатит за фантазии министра?

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Министр-фантазер

Транспорт все чаще становится способом пиара для украинских чиновников. Чаще всего "хайпится" на подобных проектах министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя доверчивой публике фантастические планы — от железнодорожно-паромного пути через два моря в Китай (очередной "шелковый путь" в обход РФ) до лоукост-билетов в Европу за 30 евро.

Вначале Омеляну, как плохому танцору, все время что-то мешало в реализации проектов. Например, это был глава "Укрзализныци", поляк Войцех Балчун. Омелян потратил почти год на то, чтобы выжить польского рокера с этой должности. Однако после отставки Балчуна дела так и не пошли на поправку. Министру опять кто-то мешал. Например, ирландский лоукостер Ryanair так и не смог в прошлом году начать полеты в Европу из-за того, что не смог договориться с украинскими аэропортами. В итоге, в лучшем случае лоукостер полетит осенью этого года. Компания является крупнейшей в Европе бюджетной авиалинией. Стоимость билетов значительно ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. На Ryanair ориентируются другие лоукостеры. Поэтому конфликт с ирландцами нанес серьезный урон репутации министра, ведь он так и не обеспечил дешевых аваиаперелетов в Европу.

Аэропорт в никуда?

Интересно, что Омелян довольно часто меняет свое мнение по разным вопросам. Например, когда во время конфликта с Ryanair премьер-министр Владимир Гройсман предложил для ирландцев альтернативу в виде аэропорта в Гостомеле, то министр высказался резко против идеи строительства аэропорта.

"Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает "Борисполь", когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт "Киев". И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле", – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

И вот в феврале 2018 года на сайте министерства опубликован список инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в скором времени. Первым пунктом среди них значится создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра техобслуживания и ремонта воздушных судов.

И это в условиях недогруженности двух аэропортов Киеве, как заявлял сам министр.

Стоимость нового аэропорта оценивается в €52 млн. В качестве источников финансирования указываются городской, областной и государственный бюджеты, частные инвесторы, льготное кредитование, а также гранты от международных финансовых организаций.

В рамках проекта планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала. Также, будут построены специальные здания и сооружения для ведения аэропортовой деятельности, установлено радиотехническое оборудование, средства посадки и светло-сигнальной системы. Кроме того, планируется создание системы водоотведения, очистных сооружений; установка ограждения и сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра технического обслуживания воздушных судов. Проект по созданию Международного аэропорта "Белая Церковь" планируется реализовать на протяжении 2018-2020 годов.

"Там есть аэродром и авиаремонтный завод. Для того, чтобы превратить этот объект в гражданский аэропорт, необходимо построить терминал и перрон для самолетов, необходимо инвестировать в это десятки миллионов долларов. Если есть инвестор, который был бы готов это сделать, то в принципе я бы этот проект приветствовал. Но если делать это за деньги государства, либо за деньги города, то думаю, это нецелесообразно. Это может быть аэропорт для бюджетных авиакомпаний с очень низкими аэропортовыми ставками. Учитывая скоростную автомобильную дорогу, которая ведет от Белой Церкви в Киев, а также перспективу строительства скоростного автобана Киев-Белая Церковь то я думаю, что такая идея развития аэропорта имеет право на существование. Но это явно не проект краткосрочной перспективы", — заявил РИА Новости Украина экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

Покупаем железнодорожное старье

"Сделка века" на 1 млрд долл. с General Electric рискует оказаться коррупционной аферой. "Укрзализныця" заявляет, что ее локомотивы изношены на 99%, поэтому есть риск остаться без грузовых перевозок. Для чего, собственно, и был подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов. На протяжении 15 лет американская компания сделает для Украины 225 локомотивов Evolution и модернизирует 75. До осени этого года Украина получит 30 новых тепловозов ТЕ33А на сумму 140 млн долларов.

Платить за локомотивы будет "Укрэксимбанк" на условиях финансового лизинга с гарантиями американского Citibank. "Укрэксимбанк" перечислит 100% предоплаты, а "Укрзализныця" заплатит 30% авансового платежа, а потом будет расплачиваться только с украинским банком. Тендер "Укрзализныця" не проводила. По словам Кравцова, по процедуре лизинга он не нужен. Но был конкурсный отбор между Siemens, Bombardier, Skoda. Всем требованиям якобы отвечала только General Electric. Примечательно, что руководство УЗ не придавало огласке деталям этого отбора, если он имел место. Удивительно, что в отборе не участвовал китайский производитель локомотивов CRRC, который имеет большой опыт производства локомотивов для Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Эстонии.

Позднее оказалось, что Украина закупила локомотивы в 2 раза дороже, чем Индия.

"У нас сейчас в парке более 600 грузовых магистральных тепловозов, из которых используется в работе только порядка 200 единиц. Таким образом, у нас избыток в 400 тепловозов. По сути у нас грузовых тепловозов в 3 раза больше, чем требует обеспечение потребностей перевозок. У нас есть необходимость в отремонтированных исправных тепловозах. Но в новых тепловозах у нас потребностей нет.

Если отвечать на вопрос, что нужно покупать, то нужно закупать новые, современные электровозы. У нас до сих пор эксплуатируется несколько сотен электровозов ВЛ8, которые отработали уже два своих срока эксплуатации. Эти электровозы разработаны в 1953 году, а их возраст достиг 55-60 лет при предельном сроке эксплуатации 30 лет. При этом, подавляющее большинство тепловозов гораздо моложе и имеют возраст всего лишь порядка 30 лет. Поэтому с тепловозами нужно делать так, как делают ближайшие соседи — модернизировать существующий парк. Венгрия, Польша и даже Германия активно модернизируют свои тепловозы советского производства. При этом модернизация обходится значительно дешевле, чем покупка новых тепловозов. Украина не производит свои электровозы, однако если "Укрзализныця" разместит заказ, то ряд заводов, например Крюковский вагоностроительный завод, вполне может сделать и свой электровоз", — подчеркнул Александр Кава.

Hyperloop — новые Нью-Васюки

Настоящей сенсацией стало заявление Омеляна о том, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Создавать фантастический вакуумный поезд в Украине будут в три этапа. Сначала ученые Национальной академии наук с другими экспертами определят риски и потенциал технологии. По словам министра, уже в 2019 году начнется строительство тестовой площадки, и через год-два на ней будут проводиться испытания. Разработку научного и технико-экономического обоснования будут финансировать НАН и министерство, тогда как частные инвесторы профинансируют тестирование и разработку технологии. Пока никаких расчетов министерство не дает. Бюджет проекта Омелян обещает раскрыть в средине марта.

Antonie Robertson / The National Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop

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В правительстве поспешили откреститься от этой задумки Омеляна . Премьер Гройсман заявил, что инициатива строительства такой площадки принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

"Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать", – заявил премьер.

"Пока комментировать подобный проект не вижу смысла. Неизвестна себестоимость проекта, он находится на уровне тестирования теории на опытном полигоне в США. Пока на опытном полигоне не подтвердили, что Hyperloop сможет перевозить пассажиров. Каких-то коммерческих проектов этой системы на данный момент не существует. Все помнят громкий проект немецкой системы пассажирских перевозок на магнитной левитации Transrapid, который так и не поступил в коммерческое применение даже в Германии. Единственным реализованным проектом системы за 30 лет стала линия в Шанхае между аэропортом и центром города протяженностью 31 км, которая обошлась в $1,2 млрд", — отметил Александра Кава.