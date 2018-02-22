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    Фотоленты

    Hyperloop по-украински: лучшие фотожабы

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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал в четверг строительство в Днепре тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

    Капсула Hyperloop поставила новый рекорд скорости
    Канал Mass Transit Magazine на Youtube
    Безумная скорость. Капсула Hyperloop поставила новый рекорд

    По его словам, площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К проекту присоединились Академия наук Украины, госпредпрития "Южмаш", "Укроборонпром", компании "Unit City", "Интерпайп".

    Соцсети сразу же отреагировали на заявление Омеляна фотожабами. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

    Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.

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