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    Экономика

    Названа стоимость украинского Hyperloop

    (обновлено: )31701
    Руководитель проекта HypeUA заявил, что километр скоростной трассы оценивается в 11-17 миллионов долларов. В Днепре планируют построить только полкилометра.
    Сверхскоростной транспорт Hyperloop
    dp.vgorode.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава проекта HypeUA Александр Озеран озвучил приблизительную цену строительства тестового площадки Hyperloop в Днепре.

    "Это как раз сейчас считается. Но это не такие большие деньги. Сейчас на европейском континенте один км пути стоит 40 миллионов долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 миллиона долларов. Тестовая площадка — это полкилометра, то есть не такие значительные деньги", — рассказал Озеран в интервью Hromadske.

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    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

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