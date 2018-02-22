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    Омелян сообщил, когда лоукостер Ryanair начнет работу в Украине

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    Как отметил министр инфраструктуры, переговоры с компанией прошли успешно: "Действительно компания начнет свои полеты осенью этого года".
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair прошли успешно, передает "Экономическая правда"

    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    anniefluff
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair

    По его словам, представители компании прилетали в Украину для переговоров в четверг, 22 февраля. 

    "До подписания контракта я ничего не комментирую. Действительно, у нас сегодня были переговоры, действительно они были успешны, действительно компания начнет свои полеты осенью этого года", — сообщил министр. 

    Как выяснилось, Ryanair будет осуществлять полеты из аэропортов "Львов" и "Борисполь". 

    Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года. 

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