Омелян сообщил, когда лоукостер Ryanair начнет работу в Украине

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair прошли успешно, передает "Экономическая правда".

По его словам, представители компании прилетали в Украину для переговоров в четверг, 22 февраля.

"До подписания контракта я ничего не комментирую. Действительно, у нас сегодня были переговоры, действительно они были успешны, действительно компания начнет свои полеты осенью этого года", — сообщил министр.

Как выяснилось, Ryanair будет осуществлять полеты из аэропортов "Львов" и "Борисполь".

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.