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    Hyperloop в Украине: стало известно о трех важных этапах

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    Как уточнил гендиректор директората цифровой инфраструктуры на транспорте Александр Озеран, разработку научного и технико-экономического обоснования будут финансировать НАН и Министерство инфраструктуры..
    Hyperloop
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Работа над проектом вакуумного поезда Hyperloop в Украине будет проходить в три этапа. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Сегодня".

    Так, сначала ученые Национальной академии наук с другими экспертами просчитают риски и потенциал технологии. По словам министра, уже в 2019 году начнется строительство тестовой площадки, и год-два на ней будут проводиться испытания и исследования.

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    Подготовительный этап – разработку научного и технико-экономического обоснования – будут финансировать НАН и министерство, добавил гендиректор директората цифровой инфраструктуры на транспорте Александр Озеран. К слову, в проект Hyperloop включится и "Укроборонпром". Дело в том, что в состав госконцерна входит свыше 30 научных центров, часть из которых обладает технологиями и научным опытом, необходимым для реализации этого проекта.

    В Мининфраструктуры надеются, что за год найдутся частные инвесторы, которые профинансируют следующий этап – разработку технологии и ее тестирование.

    После технико-экономического тестирования Украина может обратиться к американской компании Hyperloop Оne. Это одна из компаний, которая занимается воплощением идеи Маска в жизнь, ведь сама Украина Hyperloop не построит.

    Пока никаких расчетов министерство не дает. Бюджет проекта Омелян обещает раскрыть в середине марта.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.

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