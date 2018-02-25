Омелян анонсировал выход еще двух лоукостеров на украинский рынок

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. К концу года, помимо Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании. Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией — еще так, 50 на 50%", — сказал он.

"Меня радует, что в прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте, и они выстрелят или в этом, или в следующем году", — добавил министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.