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    Омелян анонсировал выход еще двух лоукостеров на украинский рынок

    (обновлено: )24302
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к концу текущего года, помимо Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании.
    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. К концу года, помимо Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании. Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard
    Зайдут ли в Украину лоукостеры?

    "Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией — еще так, 50 на 50%", — сказал он.

    "Меня радует, что в прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте, и они выстрелят или в этом, или в следующем году", — добавил министр.

    Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.

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