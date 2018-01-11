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    Омелян назвал сумму, предусмотренную на ремонт дорог в 2018 году

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    По данным главы Мининфраструктуры, в 2018 году в Дорожном фонде уже гарантированно есть 32 млрд гривен, плюс прямое дополнительное финансирование из бюджета.
    Ремонт дорог в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Правительство Украины запланировало потратить в текущем году около 47 миллиардов гривен на ремонт дорог, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    "Мы в парламенте проголосовали дорожный фонд и децентрализацию "Укравтодора" и как раз 1 января это вступило в силу. Это означает, что государство будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог. Другие передаются на областной уровень с соответствующим гарантированным финансированием из дорожного фонда", — сказал министр в эфире "5 канал".

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    Он также подчеркнул, что в 2018 году в Дорожном фонде уже гарантированно есть 32 млрд гривен, плюс прямое дополнительное финансирование из бюджета. По данным Мининфраструктуры, это порядка 45-47 млрд грн.

    Кроме того, Омелян утверждает, что за последние два года в Украине было восстановлено 3 000 км дорог.

    Ранее украинские таможни отчитались о выделении средств на ремонт дорог. 

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