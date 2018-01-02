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    Гройсман сообщил, когда в Украине начнут ремонтировать дороги

    (обновлено: )33604
    Гройсман подчеркнул, что "нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и "Укравтодора" с марта начать строительство и ремонт дорог.

    Ремонт дорог в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог", — передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

    "С наступлением сезона надо начать серьезное строительство чтобы обеспечить прорыв в дорожной сфере. Также нам нужно осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог ", — цитирует пресс-служб Гройсмана.

    Во время специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства стороны договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения — прежде всего, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.

    "Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно. Так же серьезного контроля требует система содержания местных дорог и вопросы использования ресурсов. Каждая дорога должна получить максимально эффективное (строительное) решение", — отметил Гройсман.

    Ранее директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявил, что в сфере инфраструктуры и транспорта — раздолье для коррупции, и причина этому — отсутствие ответственности.

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