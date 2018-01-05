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    Таможни отчитались о выделении средств на ремонт дорог в Украине

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    По результатам прошлого года среди основных лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог - Одесская таможня, которая направила 2,35 млрд гривен и Киевская – 1,884 млрд гривен.
    Ремонт дорог в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинские таможни в 2017 году направили на развитие дорожной инфраструктуры 12,312 млрд гривен, сообщает пресс-служба Госфискальной службы.

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    Associated Press Sergei Grits
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    По результатам прошлого года среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог — Одесская таможня ГФС, которая направила 2,35 млрд гривен, Киевская – 1,884 млрд гривен, Львовская – 1,115 млрд гривен, Киевская городская – 1,39 млрд гривен и Донецкая таможня – 1,28 млрд гривен.

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    "Эксперимент по направлению на развитие дорог средств, поступающих благодаря перевыполнению таможнями ГФС индикативных показателей по обеспечению таможенных платежей в бюджет, продлен и на 2018 год", — отметили в фискальном ведомстве.

    Как сообщалось, с 1 января 2018 года начал работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 миллиарда гривен.

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