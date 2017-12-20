Эксперт: "кумовские компании" отстранены от ремонта дорог в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 1 января 2018 года Укравтодор будет отвечать уже не за 170 тысяч километров дорог, а только за 50. За остальные 120 тысяч километров дорог теперь будут отвечать местные власти. Соответственно, деньги на ремонт будут получать тоже местные власти. Они же, по идее, будут определять приоритетность ремонта.

Стоит напомнить, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что в 2017 году план по ремонту дорог не будет выполнен полностью из-за недостаточного финансирования: проведут капитальный ремонт только двух тысяч километров дорог из планируемых 2,5 тысяч километров.

Как будут ремонтировать дороги в 2018 году, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал транспортный аналитик Максим Гардус.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, що може дати така дорожня децентралізація, яку проведуть в 2018 році? Контроль за ремонтом і якість ремонту поліпшаться? Посилиться відповідальність за належний стан доріг?

— Зміст реформ у тому, щоб передати на баланс місцевої влади дороги, так як саме місцевій владі видніше пріоритети. Передаються не всі. В цілому в Україні 176 кілометрів доріг, з них 50 тисяч – це національного, міжнародного та 115 и 9 тисяч – це дороги загального користування місцевого значення. Так їх офіційно називають. Саме ці дороги будуть передані на баланс місцевої влади. Як це буде виглядати? Пройшла інвентаризація, вона йшла десь півроку, будуть підписані відповідні акти, і в областях повинні зробити підрозділи, які будуть за них відповідати, тобто це щось на основі колишніх департаментів інфраструктури. Перед місцевою владою будуть стояти виклики, бо також потрібно буде створити відповідні підрозділи, які будуть проводити тендери на обслуговування доріг. Це виклик, бо до цього такі підрозділи мали органи місцевого самоврядування, наприклад, міста, селища, а в областях не було. Їм доведеться їх створювати і, відповідно, шукати підрядників, проводити серед них тендери та займатись контролем.

Чи не сприятиме розквіту корупції в регіонах таке перекладання відповідальності за дороги і бюджетів на дороги на місцеві влади? Адже не є таємницею, що часто представники місцевої влади пов’язані з компаніями, які проводять ремонти доріг?

— Тут більш цікаве питання, хто буде саме підрядниками. Справа в тому, що такі явища характерні для місцевих органів влади, для маленьких місцевих кампаній, які здатні відремонтувати декілька кілометрів. Проте викликів перед регіонами набагато більше. Наприклад, якщо ми йдемо по рейтингу, найбільше місцевих доріг у Вінницькій області – це 6967 кілометрів, Львів – 4000, Дніпропетровськ – 6000, Донецьк, підконтрольна частина – 6200 і т.д., тобто якась місцева фірма з двома КаМАЗами кума, свата мера з цим не впорається. Це буде або в той чи іншій мірі колишній підрозділ Укравтодору, який розподілять між областями, або найбільші приватні фірми, таких не дуже багато. Крім "Альткому" не можу придумати, або іноземці, в першу чергу, дуже добре зарекомендували себе турки. Вони вже на Західній Україні працюють. Я особисто у Львівській області бачив: перед тим як робити дорогу, у них там траншеї два метри, тобто багато шарів, все, як потрібно робиться. Тобто місцеві ці кумівські компанії навряд чи виграють тендер, бо в них просто-напросто немає стільки техніки.

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Щодо контролю за дорогами після ремонту – за це також буде відповідати місцева влада або якась централізована система?

— Зараз вводиться дуже цікаве правило, що, по-перше, буде тендер не просто на ремонт дороги, а на дороги як проект, тобто між пунктом А і пунктом Б фірма Х, У, Z виграла тендер і відремонтувала дорогу протяжністю 500 кілометрів, отримала за це 500 гривень, і вона відповідає за те, що дорога буде в такому стані протягом контрактного періоду, наприклад, п’ять чи десять років, і вона зобов’язана весь цей час підтримувати за свій кошт в належному стані. Тобто фірмі немає сенсу зробити погано, бо тоді доведеться витрачати час і кошти на його ремонт. Це раз. Два: вводиться цікава штука – це незалежний аудитор, тобто міжнародна асоціація дорожніх аудиторів, тобто це незалежний контролер робіт, який не підкоряється самій фірмі, він підкоряється замовнику, в даному випадку ОДА, і він контролює хід робіт, виставляє рекомендації, які обов’язкові до виконання підрядником. Невиконання цих рекомендацій призведе до того, що у ОДА буде легальна підстава накладати санкції на підрядника. Цю процедуру незалежного контролю дуже давно хотіли ввести, але тільки в цьому році нарешті ці нормативні акти були прийнято і сформовано більш-менш цих незалежних аудиторів.

Напомним, по мнению Владимира Шульмейстера, дороги рискуют не дождаться денег, выделенных Кабмином в бюджете-2018. Поскольку, подчеркнул эксперт, в сфере инфраструктуры и транспорта — раздолье для коррупции, и причина этому — отсутствие ответственности.