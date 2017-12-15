При $1,8 млрд в год на ремонт дорог в Украине нужно 3-4 года - Омелян

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. При стабильном выделении 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год украинские дороги можно отремонтировать за три-четыре года, заявил в пятницу на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я верю в то, что при стабильном финансировании минимум 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год мы за три-четыре года сможем отстроить качественно дороги на уровне государственном, международном и межобластном", — сказал Омелян.

По его словам, остальные дороги требуют больших инвестиций.

В целом, по словам министра, в данный момент в Украине "в удовлетворительном состоянии находится 90% дорог, это 170 тысяч километров без учета коммунальных (дорог — ред.)".

Ранее Омелян заявил, что перевод российских пассажирских поездов дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины никаких последствий для Киева не несет.