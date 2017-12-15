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    При $1,8 млрд в год на ремонт дорог в Украине нужно 3-4 года - Омелян

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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что при стабильном финансировании минимум 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год Украина за три-четыре года сможем отстроить качественно дороги на уровне государственном.
    Ремонт дорог в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. При стабильном выделении 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год украинские дороги можно отремонтировать за три-четыре года, заявил в пятницу на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    Ремонт дороги в Киеве
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    "Я верю в то, что при стабильном финансировании минимум 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год мы за три-четыре года сможем отстроить качественно дороги на уровне государственном, международном и межобластном", — сказал Омелян.

    По его словам, остальные дороги требуют больших инвестиций.

    В целом, по словам министра, в данный момент в Украине "в удовлетворительном состоянии находится 90% дорог, это 170 тысяч километров без учета коммунальных (дорог — ред.)".

    Ранее Омелян заявил, что перевод российских пассажирских поездов дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины никаких последствий для Киева не несет.

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