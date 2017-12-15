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    В "Укравтодоре" рассказали, сколько сэкономили за год на ремонте дорог

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    И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что в этом году отремонтировали самое большое количество дорог за последние пять лет - 2100 километров.
    Госкомпания Укравтодор
    УНИАН

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине в этом году отремонтированы 2,1 тысячи километров дорог, а на процедуре закупок сэкономлено 2,5 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов), заявил в пятницу и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

    Славомир Новак
    УНИАН
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    "В этом году мы отремонтировали самое большое количество дорог за последние пять лет — 2100 километров. Для сравнения — в 2014 году было отремонтировано только 102 километра", — сказал Новак на итоговой пресс-конференции министерства инфраструктуры Украины.

    Он отметил, что благодаря прозрачной системе закупок, Украина в этом году сэкономила 2,5 миллиарда гривен на строительстве дорог.

    "Сейчас мы работаем над концепцией создания "Укравтодором" офиса управления дорожного движения", — отметил Новак. Эта система будет анализировать трафик транспорта в стране, а со временем автоматически контролировать скорость движения.

    Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что при стабильном выделении 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год украинские дороги можно отремонтировать за три-четыре года.

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