В "Укравтодоре" рассказали, сколько сэкономили за год на ремонте дорог

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине в этом году отремонтированы 2,1 тысячи километров дорог, а на процедуре закупок сэкономлено 2,5 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов), заявил в пятницу и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"В этом году мы отремонтировали самое большое количество дорог за последние пять лет — 2100 километров. Для сравнения — в 2014 году было отремонтировано только 102 километра", — сказал Новак на итоговой пресс-конференции министерства инфраструктуры Украины.

Он отметил, что благодаря прозрачной системе закупок, Украина в этом году сэкономила 2,5 миллиарда гривен на строительстве дорог.

"Сейчас мы работаем над концепцией создания "Укравтодором" офиса управления дорожного движения", — отметил Новак. Эта система будет анализировать трафик транспорта в стране, а со временем автоматически контролировать скорость движения.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что при стабильном выделении 50 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) в год украинские дороги можно отремонтировать за три-четыре года.