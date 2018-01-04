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    Общество

    На Закарпатье после массового протеста начался ремонт дорог

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    Как сообщил глава Виноградовской РГА Михаил Русанюк, в четверг удалось договориться с митингующими в селе Сасово. Дорога разблокирована, там ведутся аварийные ремонтные работы для "приведения дороги в проездной состояние".
    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    Михаил Русанюк/Facebook

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Ремонт дорог начался в селе Сасово в Закарпатской области, где накануне недовольные жители перекрыли движение из-за их ужасного состояния.

    "Сегодня удалось договориться с митингующими в Сасово. Дорога уже разблокирована. Как я и обещал, сейчас там ведутся аварийные ремонтные работы для приведения дороги в проездной состояние", — написал председатель Виноградовской райгосадминистрации Михаил Русанюк в Facebook.

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    По данным Мукачево.net, некоторые активисты еще остались на улицах ради контроля за проведением ремонтных работ.

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