На Закарпатье после массового протеста начался ремонт дорог

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Ремонт дорог начался в селе Сасово в Закарпатской области, где накануне недовольные жители перекрыли движение из-за их ужасного состояния.

"Сегодня удалось договориться с митингующими в Сасово. Дорога уже разблокирована. Как я и обещал, сейчас там ведутся аварийные ремонтные работы для приведения дороги в проездной состояние", — написал председатель Виноградовской райгосадминистрации Михаил Русанюк в Facebook.

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По данным Мукачево.net, некоторые активисты еще остались на улицах ради контроля за проведением ремонтных работ.