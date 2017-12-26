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    В декларации министра Омеляна обнаружили нарушения - СМИ

    (обновлено: )6520
    По результатам проверки установлено, что министр инфраструктуры при внесении сведений о праве совместной собственности супруги на квартиру площадью 82,5 квадратных метра не указал информацию о совладельцах, сообщили в НАПК.
    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2016 год, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

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    "По результатам проверки установлено, что Омелян при внесении сведений о праве совместной собственности супруги на квартиру площадью 82,5 квадратных метра не указал информацию о совладельцах", — говорится в сообщении.

    Указывается, что в разделе "Объекты недвижимости" Омелян указал недостоверные данные, что является нарушением закона.

    "Фактов совмещения и конфликта интересов у Омеляна не установлено. Также отсутствуют основания для привлечения Омеляна к административной или уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, теперь министр должен будет подать исправленную декларацию.

    В рамках борьбы с коррупцией в Украине проверяют декларации чиновников. В частности, уже проверены декларации президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и некоторых членов правительства.

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