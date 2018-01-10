Омелян: "Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные локомотивы

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в дальнейшем должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне их развивать, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", — заявил министр в эфире "5 канала".

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По словам Омеляна, из-за таких технологий "останавливаются перевозки, падает скорость".

"Это абсурд, когда в 21-ом веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное — от лукавого", — подчеркнул он.

Ранее глава Мининфраструктуры заявлял, что Deutsche Bank заинтересован сотрудничать с "Укрзализныцей".