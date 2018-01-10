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    Омелян: "Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные локомотивы

    (обновлено: )12701
    По мнению главы Мининфраструктуры, "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы и вагоны, так как использует технологии прошлого века.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в дальнейшем должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне их развивать, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", — заявил министр в эфире "5 канала".

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    По словам Омеляна, из-за таких технологий "останавливаются перевозки, падает скорость".

    "Это абсурд, когда в 21-ом веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное — от лукавого", — подчеркнул он.

    Ранее глава Мининфраструктуры заявлял, что Deutsche Bank заинтересован сотрудничать с "Укрзализныцей". 

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