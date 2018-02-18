"Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

После отставки с поста главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Балчуна минуло 4 месяца, однако с железной дорого ничего хорошего не приключилось. Польского сказочника сменил украинский сказочник Евгений Кравцов. Если Балчун хотя бы имел опыт работы в железнодорожной отрасли, то Кравцов всю жизнь проработал юристом. Негласно его называют главным "смотрящим" за приватизационными процессами на железной дороге — распродажей непрофильных активов ОАО "Укрзализныця", которые обслуживают пассажирские и грузовые перевозки. Возможно, недаром его так и не назначали полноценным главой компании, оставив приписку исполняющего обязанности.

Деньги на Нью-Васюки

Молодой Кравцов явно желает больше денег, поэтому анонсировал очередное подорожание пассажисрких билетов. Финансовый план "Укрзализныци" на 2018 год, который был принят 14 февраля Кабмином, предусматривает повышение тарифов на пассажирские перевозки по Украине (кроме пригородного сообщения) на 12% с апреля и 12% с октября.

Согласно пояснительной записке к документу, дополнительные доходы от повышения тарифов (в апреле на 12% и в октябре на 12%) запланированы на 469,5 млн гривен. Таким образом, в целом за год тарифы должны вырасти на 24% (!).

И.о. главы "УЗ" пояснил такое повышение тем, что сейчас существует дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта, поскольку "Укрзализныця" якобы не индексировала тарифы с 2014 года. На самом деле, компания неоднократно повышала тарифы на грузовые перевозки, чем с лихвой компенсировала стоимость пассажирских билетов. Кроме того, компания и так неплохо "ломит" цены за международные перевозки и купе повышенного комфорта. Так, по данным СМИ, люкс в поезде №029 "Киев — Ужгород" на 6 марта стоит 1272 грн, а купе — 517 грн. А на 8 марта люкс обойдется в 1407 грн, купе — 570 грн.

РИА Новости Украина Вокзал

В "Укрзализнице" это объяснили тем, что используют так называемый праздничный коэффициент, когда билеты пользуются повышенным спросом. В случае повышения тарифов "люксы" будут равны по стоимости лоукостам.

Сам Кравцов полон оптимизма. Заявляет, что вскоре будет запущен международный поезд "пяти столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллин), обещает "сквозные" билеты (поезд-самолет) и даже дьюти-фри на международных направлениях.

Фейлы Балчуна

Все это напоминает обещания его предшественника Балчуна, которые остались пустым трепом Поляк анонсировал вагоны-трансформеры (купе превращается из сидячего в спальное), вагоны европейского класса, а также полное кондиционирование всех вагонов в течение двух лет.

СМИ передали "радостные" впечатления пассажиров от таких трансформеров.

"Такой поезд похож на камеру смертников — шесть человек друг напротив друга восемь часов. Ноги некуда деть, руки тоже, спина болит после третьего часа", — пишет киевлянин Дмитрий.

"Пришлось ехать ночью сидя. О том, что это именно вагон-трансформер, никто не предупредил, никакой инфы при заказе не было. Мне, с ростом 185, было очень тяжело сидеть. Ноги вытянуть некуда, коленки упираются в соседа напротив. Нет места для багажа шестерых пассажиров", — отметил пассажир Антон.

К слову, запуск горячего питания в поездах откладывается. Ранее в УЗ обещали подавать горячие борщи и каши уже в конце 2017. Однако выяснилось, что железнодорожники не знают, где разогревать и хранить еду.

Свои впечатления от недавней поездки оценил и блоггер, основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.

РИА Новости Украина Вокзал

"Ивано-Франковск — Киев. Похвалю сразу. Опция «душегубка» изначально была отключена. Хорошая умеренная температура. Тихие соседи по купе, безропотно сразу уснувшие. Но.. мне не досталось подушки! Попытка найти проводника, дабы решить вопрос не увенчалось успехом. Оба исчезли и появились аккурат за два часа перед Коростенем. Соответственно, воды попить купить было негде (не теряй бдительность, с**а). Спал на одеяле и руке. Ну, как спал… мечтал скорее:)

Режим душегубка был включён поздно ночью, когда пассажиры безмятежно спали. Говорят, есть кнопочка нажав на которую включится кондиционер.

В общем, во Франковск лучше на машине ездить. Быстрее, комфортнее и совсем не мучительно и практически тоже самое по деньгам, а если семьей ехать, то и ещё существенно дешевле.

Граждане пассажиры, пользуйтесь услугами УЗ, вырабатывайте силу воли!", — написал блоггер на своей странице в Facebook.

Киев-Ужгород. Приказано выжить

По долгу службы мне пришлось ехать из Киева в Ужгород. Я выбрал самый дешевый билет, который стоит 280 грн. Поезд едет аж 16 часов (!). За такое время можно проехать пол-Европы. Причиной такой долгой поездки были длительные (до получаса) и частые остановки, и очень медленная скорость.

Путь в столицу Закарпатья был непростым. Вагон оказался страшно жарким, и это вызвало недоумение. Всего год назад люди жаловались на холодные вагоны. В соцесть выложили вагон одесского поезда со снегом внутри. В этом году, похоже, решили "перебдеть", запустив африканскую жару без всякой возможности регулировать температуру, в том числе с помощью окон (которые были намертво заварены). Впрочем, занавески были закреплены кое-как, поэтому сразу же падали при малейшем прикосновении. Туалет старый. эпохи Брежнева. Приятный бонус — в стоимость входит чай, остановки никто не объявляет, проспал — твои проблемы. Постель чистая, запакованная в пакеты. Сам вагон очень старый и раздолбанный. Спать в нем ужасно неудобно. Плохо проспав всю ночь, утром вылез весь разбитый, но радостный от того, что 16-ти часовая пытка наконец закончилась.

Купе или "кича"?

Обратно ехал в так называемом обновленном вагоне. То они старый, но его отремонтировали во время Балчуна. По сути, он ничем не отличается от того ветхого, в котором ехал в Ужгород.

Среди плюсов — зеркало в туалете, новая сантехника, перегородка безопасности на верхней полке. Среди минусов — отсутствие розеток в вагоне (только возле туалета), хамоватый персонал, отсутствие чая в стоимости билета. В этом вагоне было также жарко, как и в предыдущем. От проводниц нельзя было допроситься ни ножа, ни ножниц, ни ниток, ни печенья. Зато маленькую бутылку воды продают по 20 грн.

Помнится, несколько лет назад "УЗ" закрыла в поездах все вагоны-рестораны под предлогом того, что в них все напиваются и начинают буянить. Теперь желающая выпить публика "бухает" прямо в вагонах, чем изрядно выматывает окружающих. Мне досталась целая компания закарпатских МЧС-ников, которая компактно ехала для отчета на ковер в Киев. Чиновники не хотели спать на верхних полках, поэтому компактно расселились на нижних полках почти по всему вагону.

РИА Новости Украина Туалет в поезде

Местом встречи они выбрали мое купе, до полуночи распивая горячительные напитки, матерясь и делясь коррупционными схемами, нисколько не смущаясь пассажиров на верхних полках. К ночи компания разошлась, но один из них разошелся не на шутку, попытавшись пристроить и меня за "слишком шумное поведение". Получив от меня "в дыню", чиновник попытался пару раз возмутиться, но потом успокоился после того, как я представился журналистом.

Дождавшись утра, я с большим облегчением покинул этот "стремный" вагон. Было такое ощущение, что провел сутки на "киче" с уголовниками. Непонятно, почему "УЗ" устраивает для пассажиров такое наказание, чем они так провинились?

Бабло побеждает зло

В одобренном Кабмине финансовом плане "УЗ" планируется приобрести 60 новых пассажирских вагонов и получить прибыль в размере 0,7 млрд грн. Можно не сомневаться, что новые пассажирские вагоны Кравцова окажутся такой же "туфтой", что и "обновленные" вагоны Бальчуна, ведь руководители компании отчитываются не перед пассажирами, а перед Гройсманом.

Читайте также: Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели

РИА Новости Украина Туалет в поезде

Кравцов, как Балчун был поставлен в компанию для повышения комфорта пассажиров, а для распила железнодорожных денег. В тендерах, которые объявляет "Укрзализныця", невероятно везет компании "КРТ", "Арго", "Торговый Дом "УкрЭнергоИзолятор", "Агропромышленное предприятие Львовское", который прямо или косвенно принадлежат депутатам БПП братьям Дубневичам, и зарабатывают сотни миллионов на госконтрактах. Поэтому ка при власти Порошенко и Гройсман, можно не сомневаться, что цены на пассажирские перевозки будут только повышаться, тогда как о комфорте стоит забыть.