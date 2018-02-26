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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: у нас давно все американское, кроме зарплат и уровня жизни

    (обновлено: )43071
    На днях президент Украины Петр Порошенко похвастался в своем микроблоге в Twitter результатами развития торговых отношений с США… А зря: сообщение гаранта весьма неожиданно вызвало в соцсетях небывалую шумиху. Что же так возмутило украинцев?
    Гривны
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    "Горячих" новостей в Украине нынче – хоть отбавляй. Рядовые отчеты власти о подписаниях различных соглашений сегодня мало кого интересуют. Иногда, правда, бывают исключения, перерастающие со временем в громкий медийный скандал. На днях президент Украины на своей странице в Twitter написал сразу несколько постов о том, что между компаниями "Укрзализныця" и General Electric Transportation подписан договор о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании. 

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    "Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", — написал Петр Порошенко. И эта информация вызвала в сетях небывалый ажиотаж. Подбавила масла в огонь информация СМИ о том, что Украине за американские тепловозы  придется переплатить почти в 2 раза.

    Скриншот с Тwitter
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот
    Скриншот
    Скриншот с Facebook
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