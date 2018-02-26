Соцсети: у нас давно все американское, кроме зарплат и уровня жизни

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Горячих" новостей в Украине нынче – хоть отбавляй. Рядовые отчеты власти о подписаниях различных соглашений сегодня мало кого интересуют. Иногда, правда, бывают исключения, перерастающие со временем в громкий медийный скандал. На днях президент Украины на своей странице в Twitter написал сразу несколько постов о том, что между компаниями "Укрзализныця" и General Electric Transportation подписан договор о поставках дизельных тепловозов, их локализации и обслуживании.

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"Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", — написал Петр Порошенко. И эта информация вызвала в сетях небывалый ажиотаж. Подбавила масла в огонь информация СМИ о том, что Украине за американские тепловозы придется переплатить почти в 2 раза.

Скриншот с Тwitter

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот

Скриншот