Транспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One представила макет пассажирской капсулы поезда Hyperloop.

Смотрите также: Hyperloop по-украински: лучшие фотожабы

Прототип был представлен в Дубае совместно с местным дорожно-транспортным ведомством в рамках месяца инноваций в ОАЭ.

Читайте также: Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"

На снимках видно, что пассажиры могут свободно перемещаться по салону капсулы.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.