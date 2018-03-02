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02.03.201818:57
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    Фотоленты

    Транспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop

    (обновлено: )20501
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    twitter.com/khaleejtimes
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    twitter.com/khaleejtimes
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    twitter.com/khaleejtimes
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop
    Antonie Robertson / The National

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    Компания Virgin Hyperloop One представила макет пассажирской капсулы поезда Hyperloop.

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    Прототип был представлен в Дубае совместно с местным дорожно-транспортным ведомством в рамках месяца инноваций в ОАЭ. 

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    На снимках видно, что пассажиры могут свободно перемещаться по салону капсулы.

    Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.

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