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    База для лоукостеров под Киевом: "Антонов" поддержал идею Гройсмана

    (обновлено: )59
    Согласно информации, аэродром сертифицирован по I категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний.
    ГП Антонов
    ГП "Антонов"/Facebook

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Киевское госпредприятие "Антонов" поддерживает предложение по использованию аэродрома "Киев-Антонов", входящего в состав предприятия в пгт Гостомель (Киевская область), для обслуживания лоукост-компаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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    Как уточняют в пресс-службе, во исполнение поручения премьер-министра Владимира Гройсмана, озвученного в ходе совещания в Кабинете министров 17 июля с участием представителей ГП "Антонов", сформирована рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов" для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

    "Этот аэродром сертифицирован по I категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний. Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", — отмечается в сообщении.

    Также в пресс-службе акцентируют: "Появившаяся в прессе информация о неготовности ГП "Антонов" к выполнению поставленной задачи, является ничем иным, как ложным изложением фактов".

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом в базу для лоукостеров, в том числе Ryanair.

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