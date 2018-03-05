наверх
05.03.201816:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"

    (обновлено: )111214
    В отчете "Укрэксимбанка" приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" - 30 штук, и их стоимость - 4,68 млн долларов (с НДС).
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. "Укрэксимбанк" обнародовал в системе "Прозорро" отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона гривен (с НДС) для последующей передачи в лизинг, передают "Наші гроші".

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки

    В отчете приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" (США) — 30 штук, и их стоимость — 4,68 млн долларов (с НДС).

    При этом в пресс-службе "Укрзализныци" утверждают, что тепловозы обойдутся Украине примерно в 3,5 млн долларов за единицу. "Около 800 тысяч из этой суммы останется в бюджете в виде НДС. Почти 0,4 млн долларов останется в Украине за счет локализации производства", — отмечают в компании.

    Срок действия договора определен 28 февраля 2019 с возможностью продления.

    Никаких других подробностей в обнародованном отчете не приведено.

    Ранее сообщалось, что пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци" не прошел проверку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС