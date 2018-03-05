Стала известна цена тепловозов General Electric для "Укрзализныци"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. "Укрэксимбанк" обнародовал в системе "Прозорро" отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона гривен (с НДС) для последующей передачи в лизинг, передают "Наші гроші".

В отчете приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" (США) — 30 штук, и их стоимость — 4,68 млн долларов (с НДС).

При этом в пресс-службе "Укрзализныци" утверждают, что тепловозы обойдутся Украине примерно в 3,5 млн долларов за единицу. "Около 800 тысяч из этой суммы останется в бюджете в виде НДС. Почти 0,4 млн долларов останется в Украине за счет локализации производства", — отмечают в компании.

Срок действия договора определен 28 февраля 2019 с возможностью продления.

Никаких других подробностей в обнародованном отчете не приведено.

Ранее сообщалось, что пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци" не прошел проверку.