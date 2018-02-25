"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Донбасс

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запускает с 25 марта поезд по маршруту Киев — Бердянск — Покровск. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", — говорится в сообщении.

Таким образом, в "Укрзализныце" избегают проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины, пояснил чиновник.

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Ранее сообщалось, что 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев — Москва.