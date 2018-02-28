наверх
28.02.201823:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Австрии сняли с маршрута вагон "Укрзализныци" - СМИ

    (обновлено: )1034110
    Сотрудники австрийских служб запретили следование вагона далее по пути Вена-Киев. В качестве замены украинцам предложили венгерский сидячий вагон.
    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, — не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии. Об этом передает ЦТС.

    cfts.org.ua
    Украинских пассажиров в Вене пересадили в венгерский вагон

    Перед отправлением беспересадочного вагона № 147 проводник сказал пассажирам, что его "приняли", но затем пришли сотрудники австрийских служб и запретили следование вагона далее по пути Вена-Киев.

    В качестве замены украинцам предложили венгерский сидячий вагон.

    Пассажирам пришлось ехать в сидячем венгерском вагоне до границы с Украиной, а затем снова пересаживаться и ехать до Киева.

    Напомним, по мнению главы Мининфраструктуры, "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы и вагоны, так как использует технологии прошлого века.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко с руководством НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Грузовик в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность