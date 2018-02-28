В Австрии сняли с маршрута вагон "Укрзализныци" - СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, — не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии. Об этом передает ЦТС.

cfts.org.ua Украинских пассажиров в Вене пересадили в венгерский вагон

Перед отправлением беспересадочного вагона № 147 проводник сказал пассажирам, что его "приняли", но затем пришли сотрудники австрийских служб и запретили следование вагона далее по пути Вена-Киев.

В качестве замены украинцам предложили венгерский сидячий вагон.

Пассажирам пришлось ехать в сидячем венгерском вагоне до границы с Украиной, а затем снова пересаживаться и ехать до Киева.

Напомним, по мнению главы Мининфраструктуры, "Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы и вагоны, так как использует технологии прошлого века.