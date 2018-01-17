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    Киев

    Пассажиров киевского метро прямо в вагоне залило сверху водой с грязью

    (обновлено: )72042
    Вода с потолка капала на два ряда пассажирских мест, заливая сиденья и часть прохода. На мокрые сиденья никто не садился, люди возмущались "комфорту" поездки и столпились в той части вагона, где было сухо.
    В вагоне киевского метро пассажирам на голову полилась талая вода
    Сегодня

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В среду на пассажиров одного из вагонов метро на Святошинско-Броварской линии внезапно полилась вода с крыши, сообщает "Сегодня".

    Акция В метро без штанов
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
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    По словам пассажира, вода с потолка капала на два ряда пассажирских мест, заливая сиденья и часть прохода. На мокрые сиденья никто не садился, люди возмущались "комфорту" поездки и столпились в той части вагона, где было сухо.

    "Вагон метро – дырявый, как решето. Ехал от "Театральной" до "КПИ" – на одежду и голову капает вода с грязью. Это, конечно не смертельно, но малокомфортно…", – рассказывает один из пассажиров.

    Как отмечает издание, в Киевском метрополитене советуют в случае подобных неполадок воспользоваться переговорным устройством для связи с машинистом и сообщить ему о проблеме.

    "Скорее всего, этот поезд вышел из депо и попал под сильный снегопад, который засыпал крышу вагона, из-за чего талая вода, смывшая пыль, начала затекать в вагон. Обычно в таких случаях перекрывают вентиляцию, но в этот раз она была не перекрыта", – объяснили в метрополитене.

    Сегодня
    В вагоне киевского метро пассажирам на голову полилась талая вода
    Сегодня
    В вагоне киевского метро пассажирам на голову полилась талая вода

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