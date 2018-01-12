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    Экономика

    СМИ: Фукс купил компанию, которой киевское метро должно 1,8 млрд грн

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    По данным СМИ, с нового года Фукс стал единственным бенефициаром "Укррослизинга". 11 января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц.
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Павел Фукс купил компанию "Укррослизинг", которая в минувшем году отсудила у Киевского метрополитена 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото
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    Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные реестра юридических лиц Украины.

    "С нового года Фукс стал единственным бенефициаром "Укррослизинга". 11 января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц. Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком", — говорится в статье издания.

    По подсчетам СМИ, у киевской подземки остается долг перед "Укррослизингом" в 1,78 миллиарда гривен (почти 62,7 миллиона долларов).

    В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску "Укррослизинга", по которому подземка была обязана выплатить 70,4 миллиона долларов задолженности по договору 2009 году о поставке 100 вагонов по процедуре лизинга. Суд отклонил только требования "Укррослизинга" в части взыскания с метрополитена пени на сумму 42 миллиона гривен.

    Осенью прошлого года Исполнительная служба Украины, которая занимается принудительной реализацией судебных решений, взыскала с "Киевского метрополитена" 155,92 миллиона гривен (около 5,4 миллиона долларов) в счет погашения части долга перед компанией "Укррослизинг" за поставленные вагоны.

    По данным СМИ, основная сумма задолженности возникла из-за девальвации гривны после 2014 года. В связи с решением администрация метро неоднократно заявляла о риске остановки предприятия.

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