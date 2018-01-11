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    Киев

    На "красной" ветке киевского метро встали поезда

    (обновлено: )14920
    Поезда не ходили на участке "Левобережная" - "Арсенальная" в течение получаса. Причина ограниченного движения на "красной" ветке столичного метро - неисправность поезда.
    Станция метро Левобережная в Киеве. Архивное фото
    kievvlast.com.ua

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Движение на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена ("красная" ветка) в течение получаса было ограничено из-за неисправности поезда.

    "Красная ветка. Едем "Лесная" — "Дарница", "Академгородок" — "Крещатик". Участок "Левобережная" — "Арсенальная" — остановка из-за неисправности поезда", — сообщается в микроблоге столичной "подземки" в Twitter.

    В настоящее время движение восстановлено.

    Kyiv Metro/Twitter, 11 января 2018

    В декабре прошлого года на станции метро "Лукьяновская" в Киеве в час пик не хватило жетонов на всех пассажиров.

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