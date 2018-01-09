Выяснилось, какую станцию киевского метро не любят больше всего

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" назвала самую популярную и непопулярную станцию метро столичной подземки.

Так, в 2017 году жители столицы реже всего пользовались станцией метро "Днепр", которая расположена на Святошинско-Броварской ("красной") ветке.

За год эта станция приняла всего 986,5 тыс. пассажиров.

В то же время самой загруженной оказалась станция "Лесная" на той же ветке. За год ею воспользовались более 21,4 млн человек.

Именно Святошинско-Броварская ветка оказалась самой загруженной по объему перевозок в прошлом году. За год ей воспользовались около 208,1 млн человек. "Синяя" и "зеленая" ветки перевезли — 172,6 и 117,7 млн человек соответственно.

Всего за прошедший год киевской подземкой воспользовались 498,4 млн человек.

Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер перевез 37,1 тыс. пассажиров — на 2,1 тыс. больше, чем в прошлом году.