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    Киев

    Выяснилось, какую станцию киевского метро не любят больше всего

    (обновлено: )146
    Святошинско-Броварская ветка оказалась самой загруженной по объему перевозок в прошлом году. За год ей воспользовались около 208,1 млн человек.
    Одна из станций киевского метрополитена. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" назвала самую популярную и непопулярную станцию метро столичной подземки.

    Акция В метро без штанов
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
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    Так, в 2017 году жители столицы реже всего пользовались станцией метро "Днепр", которая расположена на Святошинско-Броварской ("красной") ветке.

    За год эта станция приняла всего 986,5 тыс. пассажиров.

    В то же время самой загруженной оказалась станция "Лесная" на той же ветке. За год ею воспользовались более 21,4 млн человек.

    Именно Святошинско-Броварская ветка оказалась самой загруженной по объему перевозок в прошлом году. За год ей воспользовались около 208,1 млн человек. "Синяя" и "зеленая" ветки перевезли — 172,6 и 117,7 млн человек соответственно.

    Всего за прошедший год киевской подземкой воспользовались 498,4 млн человек.

    Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер перевез 37,1 тыс. пассажиров — на 2,1 тыс. больше, чем в прошлом году.

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